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TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

FİNANS HABERLERİ  | 03.06.2018 11:23 | Son Güncelleme

TOKİ, İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

İSTANBUL, (DHA)- TOKİ, İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için inşasına başlanan bin 356 yeni konutun kura yöntemiyle satışa çıkarıldığını açıkladı.

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi'nden (TOKİ) yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen TOKİ Başkanı Ergün Turan, inşasına başlanan bin 356 sosyal konutun dar ve orta gelir grubunda yer alan vatandaşlara dönük projelendirildiğini belirtti. TOKİ Başkanı Ergün Turan, iki etapta yer alan konutlara ilişkin başvuruların 18 Haziran Pazartesi itibariyle başlayacağını açıkladı.

"KİRA ÖDER GİBİ EV SAHİBİ OLMALARINI İSTİYORUZ"

18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan başvurular sonunda 11-12 Temmuz’da yapılacak kura çekilişi ile ev sahiplerinin belli olacağını belirten Turan, 198 bin TL'den başlayan konut fiyatlarında taksitlerin en düşüğünün 961 TL’den başlayacağını söyledi. 934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, “Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi.

DAR GELİRLİYE 961 TL TAKSİTLE 934 KONUT

Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır 'dost eli' yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, "İstanbul Silivri’deki konut bölgemizde bugün yeni bir aşamaya geldik. Bin 356 konutumuz için talep toplamaya başladık. Projemiz içerisinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunacağız. Konutlarımız alt gelir grubunda yer alan vatandaşlarımızın ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendi. Vatandaşlarımız 198 bin TL ve 961TL taksitle konut sahibi olabilecek” diye konuştu.

EMEKLİLERE ÖZEL 240 AY VADE 700 LİRA TAKSİT

Emeklilere dönük 'İkinci Bahar' kampanyası ile konut projelerinde emekliler için yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını vurgulayan Turan, "2015 yılında aldığımız bir kararla hemen hemen bütün projelerimizde yüzde 25 kontenjanı hiç ev sahibi olmayan emekli büyüklerimize sunmaya başladık. Emekli vatandaşlarımız 240 aya varan vade imkanıyla konut sahibi olmaya başladı. 2017 yılında 15 binin üzerinde konutu hiç ev sahibi olmayan emekli vatandaşlarımıza verdik. Bu yılda emekli vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaya devam ediyoruz. Silivri projemizde de alt gelir grubuna yönelik satışa sunacağımız 934 konutumuzda yüzde 25 oranında 234 konutumuzu emekli vatandaşlarımıza vereceğiz. Emekli büyüklerimiz satışa sunacağımız konutlara 25 bin TL peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin TL peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabilecekler” ifadelerini kullandı.

ŞEHİT AİLELERİNE KURASIZ KONUT HAKKI

Emekli vatandaşların yanı sıra engelliler, şehit aileleri ve malullerine de özel kontenjan ayırdıklarını belirten Turan, alt gelir grubunda satışa sunulan 47 konut ile orta gelir grubunda yer alan 22 konutu engelli vatandaşlara ayırdıklarını söyledi. Turan ayrıca, “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerine” kuraya girmeden konut alma hakkının da tanındığını belirtti.

ORTA GELİR GRUBUNA 422 KONUT

Bin 356 konutun içerisinde yer alan 3+1 nitelikte 422 konutu daha önce hiç konut sahibi olmamış orta gelir grubundaki vatandaşlara sunacaklarını söyleyen Turan, “Orta gelirli vatandaşlarımız 285 bin TL ve bin 958 TL taksitle konut sahibi olabilecek” dedi.

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Alt gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 2+1 nitelikteki 934 konuta başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan şunları söyledi:

"Konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını dört kategoride gerçekleştirecek. Bu kategoriler, Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimlerini, en az yüzde 40 engelli vatandaşları, emekli vatandaşları ve alt gelir grubunda yer alan diğer alıcı adayı vatandaşlarımızı kapsıyor. Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 TL olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor.”

ORTA GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Orta gelir grubu kategorisinde satışa sunulan 3+1 nitelikteki 422 konuta başvuruları Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile dul ve yetimleri, en az yüzde 40 engelli vatandaşlar ve diğer alıcılar olmak üzere üç kategoride alacaklarını söyleyen Turan, "Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olması gerekiyor. Ayrıca 18 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor” dedi.

BAŞVURULAR HAZİRAN’DA KURA TEMMUZ’DA

Turan, başvuru şartlarını sağlayan kişilerin, başvurularını 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin İstanbul 'daki bütün şubelerine başvurarak yapabileceğini söyledi.

Alt gelir grubunda başvuru bedelinin bin TL, orta gelir grubunda ise 2 bin TL olduğunu söyleyen Turan, satılacak konutların 120, 180 ve 240 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirileceğini belirtti. Konut kuralarının 11-12 Temmuz tarihinde Noter huzurunda yapılacağını belirten Turan, TOKİ’nin www.toki.gov.tr adresi ile Halk Bankası’nın İstanbul’daki tüm şubelerinden başvuru koşulları hakkında ayrıntılı olarak bilgi alınabileceğini kaydetti.

(FOTOĞRAF)

TOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışıTOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışıTOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışıTOKİ’den Silivri’de bin 356 adet konut satışı

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