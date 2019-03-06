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TOKİ'nin 50 bin sosyal konutu için şartlar belli oldu

FİNANS HABERLERİ  | 06.03.2019 16:35 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 50 bin yeni sosyal konut projesi ile ilgili detaylar belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilecek projede konut fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Konutların fiyatları illere göre farklılık gösterirken, '2+1' konutlar için aylık 388 lira taksit ödenecek.
TOKİ'den alınan bilgiye göre, 67 ilde 140 projeyle hayata geçirilecek 50 bin yeni sosyal konut için talep toplanmaya bugün başlandı. Yatay mimari anlayışıyla inşa edilecek konutlar için 19 Nisan tarihine kadar talepler alınacak.
'2+1' KONUT İÇİN BAŞVURU ÜCRETİ 500 LİRA
Konut talepleri Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri kanalıyla toplanırken, '2+1' konutlar için 500 lira, '3+1' konutlar için ise 1000 lira başvuru ücreti yatırılacak. Projede başvurular için 4 kategori belirlendi. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri 15- 19 Nisan; en az yüzde 40 engelli vatandaşlar 8- 12 Nisan; emekliler 25 Mart- 5 Nisan tarihleri arasında başvuru yapabilecek. Diğer başvurular ise 6- 22 Mart tarihleri arasında alınacak.
TOKİ'DEN EV ALANLAR BAŞVURAMAYACAK
Projenin başvuru şartları arasında ise ilk sırada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak yer alıyor. '2+1' konutlara 25 yaşını dolduranlar, '3+1' konutlara ise 18 yaşını tamamlayanlar başvurabilecek. Ayrıca bir hane halkı adına yalnızca tek başvuru yapılabilecek, yani kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir başvuruda bulunulabilecek. Diğer şartlar ise şöyle sıralanıyor:
"Bulunduğu ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet etmek, daha önce TOKİ'den konut satın almamış ve konut kredisi kullanmamış olmak, başvuru sahibinin kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı/kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve iş yeri hariç) olmaması, alt gelir grubu konutlarında aylık hane halkı geliri olarak en fazla net 4 bin 500 lira, İstanbul'da ise en fazla net 4 bin 800 lira gelire sahip olmak."
240 AYA VARAN VADE SEÇENEKLERİ SUNULACAK
Toplam 67 kentte inşa edilecek 50 bin sosyal konutun fiyatları, projelere ve illere göre farklılık gösterecek. '2+1' konutlar 75 ve 85 metrekare büyüklükte olup, fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinatla 13 bin 968 lira ödenecek, aylık 388 lira taksit tutarıyla 240 aya varan vade seçenekleri sunulacak. '3+1' konutlar ise 110 ve 128 metrekare büyüklüklerinde olacak. 170 bin 720 lira değerindeki '3+1' konutlar için yüzde 10 peşinat yani 17 bin 72 lira alınacak ve evler 759 lira taksitle 180 aya varan vade seçenekleriyle satılacak.

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