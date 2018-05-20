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TOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdı

FİNANS HABERLERİ  | 20.05.2018 10:50 | Son Güncelleme

BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyaya 13 bin 905 vatandaşın başvurduğunu ve 817 milyon 303 bin lira yatırarak borçlarını sıfırladığını belirtti.

TOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdı

İSTANBUL, (DHA)- BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yüzde 20 indirim getiren kampanyaya 13 bin 905 vatandaşın başvurduğunu ve 817 milyon 303 bin lira yatırarak borçlarını sıfırladığını belirtti.

“MİLLETİMİZ, ÜLKENİN GELECEĞİNE GÜVENİYOR”

Yüzde 20 indirim kampanyasından yararlanan vatandaşların yüzde 66’sının borcunu 'yastık altı' diye tabir edilen kişisel tasarrufları ile kapattığına vurgu yapan Turan, “Bu durum, sektörde kriz var söylemlerine bir cevap niteliğindedir. Yaşanan tüm sıkıntılara rağmen, milletimizin ülkemizin ekonomisine ve geleceğine duyduğu güvenin önemli bir kanıtıdır. Ayrıca birikimlerin konut amaçlı kullanılması da sektörümüze duyulan güven ve ilginin göstergesidir” açıklamasında bulundu.

Vatandaşların kampanyaya gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, "TOKİ'den sosyal konut satın alan, çoğu alt gelir grubundan vatandaşlarımıza yüzde 20 erken ödeme indirimi ile önemli bir fırsat sunduk. 100 bin lira borcu olan bir vatandaşımızın 18 Mayıs'a kadar borcunu kapatması halinde, 80 bin lira ödeyeceğini belirttik. Kampanyamız oldukça ilgi gördü. 12 bin 763 vatandaşımız 772 milyon 239 TL'lik borçlarını kapatıp tapularını almaya hak kazandı" dedi.

TOKİ'nin 2018 yılı indirim kampanyasına kamu bankalarının destek verdiğini belirten Turan, "Kamu bankaları borçlarını kredi ile kapatacak vatandaşlarımıza 0,98'den kredi imkanı sundu. Vatandaşlarımız 274 milyonluk borcunu banka kredisi ile kapattı” ifadelerini kullandı.

ESNEK ÖDEME İLE 45 MİLYONLUK BORÇ KAPATILDI

Bu yıl ki indirim kampanyasında esnek ödeme yaptıklarını vurgulayan Turan, “Yüzde 20 indirim kampanyamızdan bütün borç bakiyesini kapatamayacak vatandaşlarımız da yararlandı. Borcunun tamamını kapatamayan vatandaşlarımız yaptıkları 45 milyon 63 bin liralık peşin ödemelerle yüzde 20 indirim kampanyasından faydalandı” dedi.

Yüzde 20 indirim kampanyasında kısmı ödeme ile yararlanan vatandaşlar ile beraber toplam 13 bin 905 vatandaşın kampanyadan faydalandığını belirten Turan, toplam 817 milyon 303 bin TL ödeme yapıldığını söyledi.

İnşaat sektörünün, alt sektörleriyle birlikte her geçen gün büyümekte, gelişmekte ve Türk ekonomisinin lokomotifi olmaya devam ettiğini belirten Turan, “İnşaat sektöründeki hadise çok geniş ve hızlı şekilde katmanlara ulaşan bir sektör. Ekonomik büyüme olduğunda itici güç olarak ortaya çıkıyor. İnşaat sektörüne gözümüz gibi bakmalıyız" değerlendirmesini yaptı.

Üretim felsefelerinin temelini dar ve orta gelirli vatandaşlara dönük sosyal konut projelerinin oluşturduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

“Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar ve orta gelirli vatandaşlarımız için yıllardır “dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Amacımız hiç konut sahibi olmamış vatandaşlarımızı konut sahibi yapmaktır. Türkiye’nin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurarak; onlarca yeni konut projesini hayata geçirerek bu çalışmalarını 2023 yılına kadar 1 milyon 200 bin konuta ulaşmayı planlıyoruz. İnşallah 2023’te 1 milyon 200 bin hedefine varacağız. Bu hedefle 2023 yılında 5 - 5, 5 milyon vatandaşımız TOKİ’nin yapmış olduğu konutlarda yaşayacak.”

(FOTOĞRAF)

TOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdıTOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdıTOKİ'nin indirim kampanyası rekor kırdı

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