FİNANS

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 10:40 | Son Güncelleme

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu.

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

İSTANBUL, (DHA)- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu. İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak.

Ev sahibi olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği haber TOKİ’den geldi. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağı bildirildi.
İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00’da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde olacak.

İLK KURA BAŞAKŞEHİR’DE ÇEKİLECEK

Yüzbinlerce aile tarafından merakla beklenen kura töreninde, 26 Haziran Çarşamba günü Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, 27 Haziran Perşembe günü ise 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası çekilecek. Alt gelir grubunda satışa sunulan konutların yüzde 25'i emeklilere, yüzde 10'u şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri, yüzde 5'i ise engellilere ayrıldı.

Kura törenleri, 28 Haziran 2019 saat 10.00’da Başakşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan Silivri 685 konut kurası ve 1 Temmuz 2019 saat 10.00’da Haldun Alağaş Spor Kompleksi’nde yapılacak olan Tuzla 500 konut kurası ile devam edecek.

Başakşehir Ayazma’da inşa edilecek 311 konut ve Hoşdere’de inşa edilecek 337 konutun kura törenleri ise 2 Temmuz 2019 saat 10.00’da Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılarak kura törenleri son bulacak.

Kura törenleri, TOKİ’nin kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyorTOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyorTOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?En az Türk vatandaşının yaşadığı ülke hangisi?
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldıKuru çaya yüzde 15 zam yapıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor 

'Genç Çiftçi' desteği ile kurduğu çiftlikte yılda 2 bin kaz yetiştiriyor 

Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

Yenişehir'de çiftçi, bibere yöneldi

Türkiye'de çay tüketimi arttı

Türkiye'de çay tüketimi arttı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Kuru çaya yüzde 15 zam yapıldı

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

Star Rafineri uluslararası standartlara uygunluğunu belgeledi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.