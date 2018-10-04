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TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

FİNANS HABERLERİ  | 04.10.2018 13:23 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi (TOKİ)  Ankara KuzeyKent'te inşa edilen 50 adet villayı açık arttırma ile satışa sundu.

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

ANKARA, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi (TOKİ) Ankara KuzeyKent'te inşa edilen 50 adet villayı açık arttırma ile satışa sundu.
KuzeyKent Projesi Ankara’nın kuzeyinde bir milyon 655 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Yeni bir yaşam alanı olan ve farklı gelir grubundan insanları aynı yerde buluşturacak KuzeyKent Projesi’nde yer alan 50 adet villa 18 Ekim tarihinde açık arttırma ile sahiplerini bulacak. Açık arttırma yöntemi ile satışa sunulan 50 adet villa yüzde 40 peşin 48 ay ve yüzde 50 peşin 60 ay vade seçenekleri ile satılacak. Peşin ödemelerde ise yüzde 10 indirim uygulanacak.
Açık artırmaya ilişkin bankacılık hizmetleri Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından yürütülecek. Başvurular ve teminatlar Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin tüm şubeleri aracılığı ile kabul edilecek. Ayrıca, açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru kabul edilecek.
"BÜTÜN SOSYAL İHTİYAÇLAR KARŞILANACAK"
TOKİ’nin Ankara Kuzeykent projesi içerisinde vatandaşların sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak bütün alanlar yer alıyor. Proje içerisinde; yürüyüş yolları, mini futbol sahası, basketbol oyun alanı, basketbol antrenman sahası, voleybol sahası, spor aletleri, masa tenisi, kaykay pisti, spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzları yer alıyor. Ayrıca, çocuk oyun alanları, eğitici oyun duvarları, çocuk yüzme havuzu, spor alanları ve geniş yeşil alanlar ile çocuklarda yeşille iç içe bir yaşama kavuşacak.
Ankara’ya yeni bir değer katacak proje kapsamında 700 bin metrekare alan üzerinde 76 bin ağaç, 5 milyon çalı yer alıyor. Kuzey Yıldızı rekreasyon alanında ise, 23 farklı büyüklükte süs havuzu, müzik ve dans eşliğinde ses-ışık ve su oyunu gösterilenin yapılmasına imkan veren havuz, 2 giriş kapısı, 21 restoran, 10 lokanta, 10 kafe, 817 araç kapasiteli açık otopark, yaşlılar merkezi 5 bin kişilik amfi, nikah ve düğün salonu yer alıyor.
Satışa ilişkin detaylı bilgiye www.toki.gov.tr ve www.emlakyonetim.com.tr internet adreslerinden ve 444 86 54 numaralı telefondan ulaşılabilecek. Açık artırma 18 Ekim Salı günü saat 14.00’de TOKİ’nin Ankara Bilkent’teki merkezinde gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten (www.emlakyonetim.com.tr) canlı yayın yapılacak.
(FOTOĞRAFLI)

TOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyorTOKİ'nin Kuzey Ankara projesindeki villalar satışa çıkıyor

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