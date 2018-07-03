TOKİ’nin Şanlıurfa Maşuk Konutları teslim ediliyor

ANKARA, (DHA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Şanlıurfa Maşuk’ta az katlı yatay mimari anlayışla, şehrin sosyal, kültürel, coğrafi özelliklerini barındıran yerel mimari ve geleneksel mahalle modeliyle inşa edilen konutlar teslim edilmeye başlandı.

Maşuk bölgesinde bugüne kadar 6 bin 307 konutu hayata geçirdiklerini söyleyen TOKİ Başkanı Ergün Turan, "TOKİ olarak Şanlıurfa Maşuk bölgesinde yoğun bir konut üretimi gerçekleştiriyoruz. Yerel ve yatay mimari ile inşa ettiğimiz konutlarımız semt sakinleri ile esnafın iç içe olduğu mahalle kültürünü yansıtıp yeni bir yaşam alanı olacak. Maşuk bölgesinde yaklaşık olarak 3 bin konutumuzun inşası hızla devam ediyor. İnşasını tamamladığımız 528 konutumuz 2-27 Temmuz 2018 tarihleri arasında hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Vatandaşlarımıza yeni yuvalarından sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir yaşam dilerim” dedi.

YAKLAŞIK 30 BİN KİŞİLİK YENİ BİR YAŞAM ALANI

Şanlıurfa Maşuk projesini, Canlı bir kentsel yaşam ve sosyal altyapılara erişim kolaylığı ile semt kültürünü yansıtacak bir yaklaşım ile inşa ettiklerini belirten Turan, “Bölgede konut ihtiyacını karşılamanın ötesinde yeni yerleşim alanları, yeni bir şehir oluşturuyoruz. Kent kimliği ve merkezi niteliklerle güçlü bağları olan, halkımızın beklentilerine yanıt veren, güçlü fiziki, sosyal altyapısı bulunan yeni yerleşim alanları inşa ediyoruz. Bu doğrultuda, yerleşim içinde, gezinti, dinlenme ve alışveriş noktalarından meydana gelen geniş bir cadde oluşturuldu. Ana ticaret aksı esas alınan çalışmada, meydan ile ticaret aksı bütünleştirildi. Yerel dokuya uygun meydan içeriği; ticari ve sosyal donatılarla bir alt merkez olarak tasarlandı. Bölgede bütün konutlarımız tamamlandığında yaklaşık 30 bin kişinin yaşayacağı yeni bir yaşam alanı oluşacak” açıklamasında bulundu.