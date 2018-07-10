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TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 14:34 | Son Güncelleme

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası yarın yapılacak.

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

İSTANBUL, (DHA)- TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konutun kurası yarın yapılacak.

İstanbul Silivri’de TOKİ tarafından satışa sunulup başvuruları tamamlanan bin 356 konutun hak sahibi belirleme kurası yarın (11 Temmuz Çarşamba) ve 12 Temmuz Perşembe günü saat 11.00’da Küçükçekmece Belediyesi Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde yapılacak.

Başvuruları 18-29 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılan bin 356 konutun 934 adeti alt gelir grubu, 422 adedi ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara yönelik satışa sunuldu. Projede ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayrıldı. Alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adeti sadece emekli vatandaşlara ayrıldı.

Alt gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin lira ve 961 lira taksitle satışa sunuldu. Orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve bin 958 lira taksitle satışa sunuldu.

Kura sonrası alt gelir grubunda konut sahibi olacak vatandaşların borçları bitene kadar, orta gelir grubunda ise iki yıl bu konutları satamayacaklarını vurgulayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Çünkü bizim önceliğimiz konutu alıp kullanacak vatandaşlarımız, yani onu alıp ondan kar edecek vatandaşlar değil. Amacımız evi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Turan, ayrıca kura sonrası konut sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelinin 18 Temmuz tarihinden itibaren geri iade edileceğini belirtti.

TOKİ’nin artık yatay mimari ve mahalle konseptinde projeler inşa ettiğine vurgu yapan Turan, Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun bu konseptle inşa edileceğini söyledi.

Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" ifadesini kullandı.

(FOTOĞRAF)

TOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacakTOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacakTOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacakTOKİ’nin Silivri konut kurası yarın yapılacak

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