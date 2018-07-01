TOKİ'nin Silivri konutlarına 20 bin 639 başvuru yapıldı

İSTANBUL, (DHA) - BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Silivri’de satışa sunulan bin 356 konutun başvuruları tamamlandı. TOKİ Başkanı Ergün Turan, dar ve orta gelir katmanı için satışa sunulan 1356 sosyal konuta 20 bin 639 başvurunun geldiğini söyledi. Vatandaşların gösterdiği yoğun ilgiden memnun olduklarını belirten Turan, “Bizim konut ürettiğimiz alt ve orta gelir grubu vatandaşlarımızdan yoğun bir talep geliyor. Sosyal konut ürettiğimiz için vatandaşlarımız kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabiliyor. Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor" dedi. "DAR GELİRLİDEN 17 BİN BAŞVURU GELDİ" Piyasa koşullarında ev sahibi olması güç olan dar gelirli vatandaşlar için yıllardır “dost eli” yaklaşımıyla hizmetlerini sürdürdüklerini belirten Turan, “Bin 356 konutumuz içinde yer alan 2+1 nitelikte 934 konutumuzu daha önce hiç konut sahibi olmamış dar gelirli vatandaşlarımıza sunduk. Bu konutlarımıza toplam 17 bin başvuru yapıldı” diye konuştu. Turan, orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan 3+1 nitelikli 422 konuta ise 3 bin 638 başvurunun geldiğini söyledi.

BAŞVURU BEDELLERİ 18 TEMMUZ'DAN SONRA İADE EDİLECEK 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde noter huzurunda yapacak kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini belirten Turan, kura çekimi sonrası konut sahibi olamayan vatandaşlara başvuru bedellerinin 18 Temmuz tarihinden itibaren iade edeceklerini ifade etti. "HEDEFİMİZ EV SAHİBİ OLMAYAN VATANDAŞLARI EV SAHİBİ YAPMAK" Toplumun tüm kesimlerini kucaklayan bir anlayışla hizmet ettiklerini vurgulayan Turan, “Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmaktır. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" dedi. TOKİ 837 BİN KONUTA ULAŞTI 1984 yılında kurulan TOKİ’nin 2002’ye kadar 19 yılda toplam 43 bin 145 konut üretebildiğini söyleyen Turan, “2002 yılında başlayan güçlü hükümet ve siyasi istikrarın katkısı ile T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı insanımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılından bugüne kadar 837 bin konut inşa etmiş durumdadır" diye konuştu.