TOKİ’nin Silivri konutlarına başvurular başladı

İSTANBUL, (DHA) - Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, İstanbul Silivri’de yatay mimari ve mahalle konsepti ile dar ve orta gelirliler için satışa sunulan bin 356 yeni konut için başvuruların başladığını söyledi.

En düşük konut fiyatının 198 bin lira ve en düşük taksit tutarının 700 lira olan 1356 konut için başvuruların bugün itibarıyla başladığını söyleyen Turan, konut sahibi olmak isteyenlerin en geç 29 Haziran tarihine kadar başvurularını yapmaları gerektiğini kaydetti.

"AMACIMIZ KONUT SAHİBİ OLMAYAN VATANDAŞLARIMIZI KONUT SAHİBİ YAPMAK"

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunanlara satılacağını vurgulayan Turan, “Vatandaşlarımızın en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdik. Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımızın kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi.