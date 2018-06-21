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TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2018 10:59 | Son Güncelleme

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuta ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı.

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuta ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konutlara gösterilen ilginin sektördeki talep açısından önemli olduğunu ifade ederek, “İstanbul Silivri’de alt ve orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 356 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor. Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmak. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" diye konuştu.

SON BAŞVURU TARİHİ 29 HAZİRAN

934 konutun alt gelir grubu, 422 konutun ise orta gelir grubunda bulunan vatandaşlara satılacağını vurgulayan Turan, “İstanbul Silivri'de konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın başvurularını 29 Haziran’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerekmektedir. Başvuruların tamamlanmasından sonra 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde yapacağımız kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek" dedi.

Alt gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşların bin lira, orta gelir grubunda başvuru yapacak vatandaşların ise 2 bin lira başvuru bedeli ile müracaatlarını gerçekleştirebileceğini belirten Turan, “Kura sonucunda konut sahibi olamayan vatandaşlarımıza başvuru bedellerini ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren iade edeceğiz” dedi.

Dar gelirliye yönelik 2+1 nitelikte 934 konutun 198 bin lira ve 961 lira taksitle satışa sunulduğunu belirten Turan, orta gelir grubuna yönelik 3+1 nitelikte satışa sunulan 422 konutun ise 285 bin lira ve bin 958 lira taksitle satışa sunulduğunu söyledi.

Turan, ayrıca emekli vatandaşlara yüzde 25 kontenjan ayırdıklarını belirterek alt gelir grubunda satışa sunulan 934 konutun 234 adedinin emekli vatandaşlara verileceğini söyledi. Emekli vatandaşların satışa sunulan konutlara 25 bin lira peşinat bedeli 180 ay vade veya 30 bin lira peşinat bedeli 240 ay vade seçeneği ile başvuruda bulunabileceklerini ifade eden Turan, şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkının tanındığını da belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI

Satışa sunulan konutlara başvuru yapacak vatandaşların hiç konut sahibi olmaması gerektiğini vurgulayan Turan, ”Başvuruda bulunacak kişilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmaları ve İstanbul’da en geç 30 Haziran 2016 tarihinden itibaren kesintisiz ikamet ediyor olması gerekiyor. Daha önce TOKİ'den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmaları bir diğer şart. Alt gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın hane halkı net gelirinin en fazla 4 bin 800 lira olması ve 25 yaşını doldurmuş olması koşulları gerekiyor. Orta gelir grubunda başvuruda bulunacak vatandaşlarımızın ise 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldıTOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

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