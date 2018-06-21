TOKİ'nin Silivri konutlarına ilk üç günde 5 bin başvuru yapıldı

İSTANBUL, (DHA)- Başbakanlık Toplu Konut İdaresi tarafından İstanbul Silivri’de alt ve orta gelirli vatandaşlar için satışa sunulan bin 356 konuta ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru yapıldı.

TOKİ Başkanı Ergün Turan, konutlara gösterilen ilginin sektördeki talep açısından önemli olduğunu ifade ederek, “İstanbul Silivri’de alt ve orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 356 sosyal konutumuza, başvuruların başladığı ilk üç günde yaklaşık 5 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir" dedi.

Sosyal konut ürettikleri için vatandaşların kira öder gibi hatta daha düşük bir bedelle konut sahibi olabildiğini vurgulayan Turan, "Konut talebinde bir azalma yok tam tersine Türkiye'nin her yerinde 5-10 katı taleple karşılaşıyoruz. Bir yerde 300 konut yapıyorsak 3 bin talep geliyor. Öncelikli hedefimiz dar ve orta gelirli bugüne kadar hiç konut sahibi olmamış, konut almakta zorlanan vatandaşlarımızı kira öder gibi konut sahibi yapmak. Sosyal devletin en önemli yansıması vatandaşın barınma ihtiyacını karşılamasıdır. İdare olarak bunu gerçekleştiriyoruz. Sosyal devletin en önemli yansıması bu idaredir. Vatandaşlar için yegane dost eli bir kuruluştur" diye konuştu.