TOKİ’nin 'yüzde 24 indirim kampanyası' başlıyor

İSTANBUL, (DHA) - TOKİ tarafından konut ve işyeri alıcılarına yönelik bu yıl ikincisi yapılacak yüzde 24 indirim kampanyası cuma günü başlıyor.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, borcunu erken kapatıp tapusunu almak isteyen konut ve işyeri alıcılarından gelen yoğun talep nedeniyle geri ödemeleri devam eden gayrimenkuller için bu yıl ikincisini yapacakları yüzde 24 indirim kampanyasının cuma günü başlayacağını söyledi.

İNDİRİM ORANI YÜZDE 24'E ÇIKTI

Her yıl yapılan indirim kampanyasında, borcunu peşin ödeyen vatandaşlar için yüzde 20 indirim uyguladıklarını söyleyen Turan, cuma günü başlayacak olan kampanyada indirim oranı yüzde 24'e çıkardıklarını belirtti.

SON BAŞVURU 19 EKİM

Turan, kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri alıcılarının 21 Eylül

