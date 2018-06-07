TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

İSTANBUL, (DHA)- 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanının “Millet Bahçesi” yapılması için TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı anlaştı. Araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devreden TOKİ, inşa sürecinde teknik destek sağlayacak. Stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanılmayan eski stat alanlarının "Millet Bahçesi" olacağını açıklamasından sonra mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanı “Millet Bahçesi” yapılmak için protokolle Türk Dünyası Vakfı’na devredildi. İLK İMZALAR ESKİŞEHİR’DE ATILDI Eskişehir Stadında gerçekleştirilen imza törenine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Özdemir Çalacak katıldı. Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan eski Eskişehir stat alanının Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi için 54 bin metrekarelik araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devrettiklerini açıklayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Millet Bahçeleri projesi yaşadığı kente dair endişe duyan vatandaşlarımız için devrim niteliğinde bir karardır. İdaremiz mülkiyetinde bulunan Eski Eskişehir stadının Millet Bahçesi olması için araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devrettik. Mevcut eski stadın yıkım işlerini Eskişehir valiliği işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Millet Bahçesi yapımı için Türk Dünyası Vakfı ile koordinasyon içerisinde olacağız” dedi.

Turan, ayrıca Stadın Millet Bahçesi’ne dönüşme konusunda teknik destek sağlayacaklarını belirtti. 15 ESKİ STADYUM MİLLET BAHÇESİ OLUYOR Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanılmayan 6 eski stadın "Millet Bahçesi" olacağı açıklamasından sonra mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait adet 7 eski stadyumda Millet Bahçesi olması için hazineye devredilecek. Turan, Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan Batman, Malatya, Sivas, Trabzon Akçabaat, Giresun, Hatay ve Samsun statlarının da Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi için arazileri hazineye devredeceklerini açıklayarak 633 bin metrekarelik alanda Millet Bahçeleri'nin olacağını söyledi. Turan ayrıca, daha önce satışı gerçekleştirilen Sakarya ve Diyarbakır statları içinde çalışmaların devam ettiğini belirterek bu statlarında Millet Bahçesi olacağını açıkladı. Şehir merkezindeki statların yerine kısmen bazı imarların olmasının planlandığı aktaran Turan, “Yapılacak o imarlardan elde edilecek gelirler karşılığında diğer stadyumlar yapılacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bu statların tamamen Millet Bahçesi olmasını arz etti. Bizde elimizdeki stat arazilerini millet bahçesi olması için hazineye devrediyoruz" dedi.