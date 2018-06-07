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TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanının “Millet Bahçesi” yapılması için TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı anlaştı.

TOKİ’ye ait 15 stadyum Millet Bahçesi oluyor

İSTANBUL, (DHA)- 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanının “Millet Bahçesi” yapılması için TOKİ ve Türk Dünyası Vakfı anlaştı. Araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devreden TOKİ, inşa sürecinde teknik destek sağlayacak. Stadın yıkımını ise Eskişehir Valiliği yapacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanılmayan eski stat alanlarının "Millet Bahçesi" olacağını açıklamasından sonra mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait olan 54 bin metrekarelik eski Eskişehir stat alanı “Millet Bahçesi” yapılmak için protokolle Türk Dünyası Vakfı’na devredildi.

İLK İMZALAR ESKİŞEHİR’DE ATILDI

Eskişehir Stadında gerçekleştirilen imza törenine TOKİ Başkanı Ergün Turan, Türk Dünyası Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Eski Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile Eskişehir Valisi Özdemir Çalacak katıldı.

Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan eski Eskişehir stat alanının Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi için 54 bin metrekarelik araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devrettiklerini açıklayan TOKİ Başkanı Ergün Turan, “Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Millet Bahçeleri projesi yaşadığı kente dair endişe duyan vatandaşlarımız için devrim niteliğinde bir karardır. İdaremiz mülkiyetinde bulunan Eski Eskişehir stadının Millet Bahçesi olması için araziyi Türk Dünyası Vakfı’na devrettik. Mevcut eski stadın yıkım işlerini Eskişehir valiliği işbirliği ile gerçekleştireceğiz. Millet Bahçesi yapımı için Türk Dünyası Vakfı ile koordinasyon içerisinde olacağız” dedi.

Turan, ayrıca Stadın Millet Bahçesi’ne dönüşme konusunda teknik destek sağlayacaklarını belirtti.

15 ESKİ STADYUM MİLLET BAHÇESİ OLUYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kullanılmayan 6 eski stadın "Millet Bahçesi" olacağı açıklamasından sonra mülkiyeti Başbakanlık Toplu Konut İdaresi’ne (TOKİ) ait adet 7 eski stadyumda Millet Bahçesi olması için hazineye devredilecek.

Turan, Mülkiyeti TOKİ’ye ait olan Batman, Malatya, Sivas, Trabzon Akçabaat, Giresun, Hatay ve Samsun statlarının da Millet Bahçesi olarak değerlendirilmesi için arazileri hazineye devredeceklerini açıklayarak 633 bin metrekarelik alanda Millet Bahçeleri'nin olacağını söyledi. Turan ayrıca, daha önce satışı gerçekleştirilen Sakarya ve Diyarbakır statları içinde çalışmaların devam ettiğini belirterek bu statlarında Millet Bahçesi olacağını açıkladı.

Şehir merkezindeki statların yerine kısmen bazı imarların olmasının planlandığı aktaran Turan, “Yapılacak o imarlardan elde edilecek gelirler karşılığında diğer stadyumlar yapılacaktı. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımız bu statların tamamen Millet Bahçesi olmasını arz etti. Bizde elimizdeki stat arazilerini millet bahçesi olması için hazineye devrediyoruz" dedi.

“ŞEHRE DAİR YENİ BİR BAKIŞ”

Millet Bahçeleri kavramının Türkiye’nin şehircilik geleceğinde yeni bir çığır açtığını vurgulayan Turan, “Şehirlerimizde yatay mimari ile projelerinin inşa edilmesinden sonra başlayan bu yeni süreç; şehre dair yeni bir bakış açısı getirmiştir. Millet Bahçeleri projeleri Türkiye'de şehircilik anlayışında yeni bir süreç başlatacak. Artık şehri sadece binalar olarak değil, sosyal donatı alanları, yeşil alanları, tüm ihtiyaçlara yanıt veren, mahalle fikri etrafında sosyal ve kültürel gelişime zemin hazırlayan ve merkezinde bina değil, insan olan bir bakış açısı getirmiştir” diye konuştu.

Şehre dair gelen bu yeni bakış açışıyla planlama ve tasarım süreçlerinde tarihi ve kültürel mirasını gözeten, yöresel ve yatay mimari esas alan projelerin inşa edileceğini söyleyen Turan, böylelikle şehirlerin daha yaşanabilir bir niteliğe kavuşacağını belirtti.

MİLLET BAHÇESİ OLACAK ESKİ STADYUM ALANLARI

ADANA: 45.510 m2,

BATMAN: 22.584 m2,

BURSA: 61.319 m2,

ESKİŞEHİR: 54.442 m2,

GAZİANTEP: 45.030 m2,

GİRESUN: 30.339 m2,

HATAY:46.346 m2,

MALATYA: 38.587 m2,

MERSİN: 50.926 m2,

SAMSUN:102.800 m2,

SİVAS::55.316 m2,

TRABZON AKÇAABAT: 22.440 m2,

RABZON AVNİ AKER: 57.624 m2,

DİYARBAKIR STADI: 49,723,

SAKARYA STADI: 30,000

TOPLAM: 712,986 m2.

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