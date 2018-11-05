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TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 12:45 | Son Güncelleme

“Araç Kiralama Sektör Buluşmaları” kapsamında bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, "Bankalar, sağlayacakları likidite desteğiyle 30 milyar lirayı aşkın büyüklüğü olan bir sektörü canlı tutmak için büyük rol oynuyor.

TOKKDER’den bankalara likidite çağrısı 

İstanbul, 5 Kasım (DHA) - “Araç Kiralama Sektör Buluşmaları” kapsamında bankacılık sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, "Bankalar, sağlayacakları likidite desteğiyle 30 milyar lirayı aşkın büyüklüğü olan bir sektörü canlı tutmak için büyük rol oynuyor. Bankalar ve kiralama sektörü temsilcileri şeffaf bir işbirliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır” dedi.
Sözleşmelerin TL üzerinden yapılmasını düzenleyen kararname doğrultusunda uzun dönemli araç kiralama sektöründe köklü değişiklikler olduğunu belirten Ekici, şöyle devam etti:
“Sektörün en büyük paydaşlarından olan bizler ise araç filomuzu 415 bin adede çıkarma hedefiyle yola çıkmıştık. Şu anda araç parkımızda 320 bin adet araç bulunuyor.
“2019 yılında ise toplam otomotiv pazarının 425 bin ile 500 bin adetler civarında gerçekleşmesi öngörülüyor.
“Bizler istikrarımızı koruyarak yüzde 25 seviyesindeki satın alma payımızı sürdürmek istiyoruz.
“2019 yılında çok fazla araç yatırımı yapılamayacağı bilinen bir gerçek. Bu sebeple kısa dönem kiralamada araçları elde tutma süreleri 7-8 aylardan 12 aylara çıkacaktır. Dolayısıyla 2019 yılında toplam parkın 33 binler civarında olacağını ön görüyoruz.
“Turizmde beklenen yüksek artışlar ve talep göz önüne alındığında 2019’u karlı ve dengeli yönetim için bir fırsat yılı olarak değerlendiriyoruz. 2019’da kısa dönem kiralama var olan işi kaçırmamaya ve verimliliğe odaklanacak.
“Operasyonel araç kiralama sektörüne olan talep şu anda oldukça yüksek. İçerisinden geçtiğimiz dönemde bankalar, sağlayacakları likidite desteğiyle 30 milyar lirayı aşkın büyüklüğü olan bir sektörü canlı tutma noktasında büyük rol oynuyor.
“Bu süreçten herkesin karlı çıkması için dönmekte olan çarkların çevrilmeye devam etmesi önem taşıyor.
“Önümüzdeki dönemde, bankalar ve kiralama sektörü şeffaf bir işbirliği çerçevesinde ilerlemeli ve geçici sıkıntıları birlikte aşmalıdır.
“31 Ekim 2018 tarihinde açıklanan KDV ve ÖTV indiriminin otomotiv pazarı için bir can suyu olacağını düşünüyorum. Ancak bununla birlikte yüksek fonlama maliyetleri nedeni ile kredi faiz oranlarının da iyileştirilmesi gerekiyor.
“ÖTV ve KDV indirimi uygulaması 2019 yılında da devam eder, kredi faiz oranları da iyileşirse, otomotiv pazarı 2019 yılında 650-700 bin adet seviyesine ulaşabilir.” (Fotoğraflı)

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