FİNANS

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

FİNANS HABERLERİ  | 23.09.2019 13:15 | Son Güncelleme

ALMANYA'nın Frankfurt kentinde düzenlenen IAA 2019, (Uluslararası Otomobil Fuarı) sona ererken, otomotiv yan sanayi üreticilerinden Toksan da, dünyaca ünlü ana sanayi firmalarının yanında Türkiye'nin adını bir kez daha duyurmanın mutluluğunu yaşadı.

Toksan, IAA 2019'da tam not aldı

Cansel ORUÇ/İSTANBUL, (DHA)- ALMANYA'nın Frankfurt kentinde düzenlenen IAA 2019, (Uluslararası Otomobil Fuarı) sona ererken, otomotiv yan sanayi üreticilerinden Toksan da, dünyaca ünlü ana sanayi firmalarının yanında Türkiye'nin adını bir kez daha duyurmanın mutluluğunu yaşadı. Fuar ile ilgili bilgi veren Toksan'ın da bünyesinde bulunduğu Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, "Fuar süresince dünya devi ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini ağırladık. Verimli B2B görüşmeleri yapma fırsatımız oldu" dedi.
Dünyanın en büyük otomotiv fuarlarından biri olan IAA 2019, Frankfurt'ta, 12- 22 Eylül tarihleri arasında düzenlendi. Son yıllarda yaptığı atılımlarla sektörde adından söz ettiren Toksan da fuarda ürünlerini sergiledi. Yüzde 100 yerli sermayeli Türk firması olan Küçükoğlu Holding Kuruluşu Toksan, dünyanın önde gelen ana sanayi firmalarını fuardaki standında ağırladı. Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Mercedes, Hyundai, Kia, BMW, Ford gibi çok sayıda ana sanayi firmasının yanı sıra OEM'lerin de (Orijinal Ürün Üreticisi) katıldığı fuarda, Toksan'ın yeni ürünlerine ilgi yüksek oldu.
Fuarda Küçükoğlu Holding Sanayi Grup Başkanı Tolga Türkaslan, Toksan Genel Müdürü Erol Sarıkaya ve Pazarlama Uzmanı M. Emin Kaya firmalarını temsil etti. Dünyanın otomotiv devlerinin 2020 model araçlarını da tanıttığı fuarda, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı ve Frankfurt Ticari Ataşesi Tansu Günendi, Toksan'ın fuardaki standını ziyaret etti.
'VERİMLİ GÖRÜŞMELER YAPTIK'
Fuar dönüşü değerlendirme yapan Tolga Türkaslan, dünyanın en büyük otomotiv fuarları arasında ilk sıralarda yer alan Frankfurt IAA'da verimli iş görüşmeleri yaptıklarını söyledi. Dünya devi, firmalara üretim yaptıklarını vurgulayan Türkaslan, "Fuar süresince dünya devi ana sanayi firmalarının üst düzey yöneticilerini ağırladık. Verimli B2B görüşmeleri yapma fırsatımız oldu" dedi.
Tolga Türkaslan, 1985 yılından bu yana dünya devi otomobil firmalarına parça ürettiklerini ve yaptıkları atılımlar ile dünya markası olma yolunda hızla ilerlediklerini de söyledi. Turquality marka destek programına dahil olan firmalarının, Holdinglerinin 2025 yılı hedefleri doğrultusunda oluşturulan Stratejik Plan çerçevesinde kararlı adımlar attıklarına dikkat çeken Türkaslan, "Yeni teknolojileri kullanmaya önem veriyoruz. Makine- teçhizat yatırımlarımıza, kalite iyileştirme-deneme- devreye alma süreçlerimizin daha da iyileştirilmesine ağırlık veriyoruz. Endüstri 4.0 stratejisine uyumlu çalışmalara öncelik veriyoruz. Bu kapsamda dijitalleşme çalışmaları yapıyoruz. SAP /ERP (Kurumsal Kaynak Planlama) programında üretimimizi takip ediyoruz. Tasarım verimliliğini artırma ve tasarım hatalarını minimize etme konularında devam eden projelerimizi en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarımız sayesinde dünya devi firmalar ile olan ilişkilerimiz sürekli gelişiyor. IAA 2019 bizim açımızdan verimli geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi Onu bu hale Barbie hayranlığı getirdi
İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42
KRİPTOPARAKRİPTOPARA
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Ankara gündemini sarsan görüşme! Peş peşe açıklamalar geliyor

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Erman Toroğlu'ndan bomba iddia!

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

Yüzde 22 indirim bugün başlıyor

İngiliz devi iflas etti

İngiliz devi iflas etti

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Antalya Valiliği'nden 'Thomas Cook' açıklaması!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

Dünya drone şampiyonları TEKNOFEST'te belli oldu

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

İnşaat maliyetleri Temmuz’da düştü, yıllık artış yüzde 18.42

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Rusya’daki gıda fuarına Türkiye’den çıkarma

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Thomas Cook, tasfiye sürecini internetten duyurdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

Bursa Turizm Fuarı acenteler ile otelleri buluşturdu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.