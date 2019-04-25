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Toksan Otomotiv, Turquality programına kabul edildi

FİNANS HABERLERİ  | 25.04.2019 13:52 | Son Güncelleme

KÜÇÜKOĞLU Holding'in otomotiv yan sanayi şirketi Toksan Otomotiv A.Ş., Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi.

Toksan Otomotiv, Turquality programına kabul edildi

Cansel ORUÇ/İSTANBUL, (DHA)- KÜÇÜKOĞLU Holding'in otomotiv yan sanayi şirketi Toksan Otomotiv A.Ş., Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi. Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, "Toksan, devlet destekli markalaşma programı kapsamında yapacağı çalışmalar ile global pazarda Türk Malı imajına büyük bir katkı sunacak" dedi.
Otomotiv yan sanayi sektöründe faaliyet gösteren Toksan Otomotiv A.Ş., marka destek programı Turquality'e alındı. Konu hakkında açıklama yapan Küçükoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Küçükoğlu, holding şirketlerinden Toksan Otomotiv'in bu yılın ilk çeyreğinde Turquality programına kabul edilmesinden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Küreselleşen piyasada sürdürülebilir gelişmelerin ancak global markalar aracılığıyla olabileceğini vurgulayan Küçükoğlu, "Toksan, devlet destekli markalaşma programı kapsamında yapacağı çalışmalar ile global pazarda Türk Malı imajına büyük bir katkı sunacak" diye konuştu.
'STARETEJİK PLANIMIZA UYGUN İLERLİYORUZ'
Sürdürülebilir büyüme hedefi ile hareket ettiklerini söyleyen Oğuzhan Küçükoğlu, bu kapsamda Küçükoğlu Holding 2025 Stratejik Planı'nı hazırlayıp bunu tüm paydaşları ile paylaştıklarını söyledi. Bütün adımlarını, hazırladıkları plana uygun attıklarını ifade eden Küçükoğlu, 2018 yılında bu çerçevede çok önemli başarılar elde ettiklerini belirtti. Oğuzhan Küçükoğlu, "2018 yılının ilk çeyreğinde İstanbul Avcılar'da 'çevreci yeşil bina' özelliğine sahip 11 bin 500 metrekarelik Toyota Plaza Aktoy'u açarak sektörde yeni bir açılım gerçekleştirdik. Geçen yılın üçüncü çeyreğinde Ak Pres'in Bursa fabrikasında faaliyet gösteren Akteknik Kalıp İmalat A.Ş. firmamızı Bursa OSB'deki tesisine taşıdık ve yeni tesisimizde Aston Martin'in pedal kalıplarını üretmeye başladık. Geçen yılın son çeyreğinde de, Slovenya'daki Cimos şirketini satın aldık ve yurt dışı pazarlara yelken açtık. Ak Automotive DOO adıyla yüzde 100 yerli sermaye ile Slovenya'da kurduğumuz yeni şirketimizde premium araçlar için üretim yapıyoruz" dedi.
Küçükoğlu, 1985 yılından bu yana dünya devi otomobil firmalarına parça üreten Toksan'ın, dünya markası olma yolunda ciddi bir adım daha attığını söyledi. Küçükoğlu, Toksan'ın Turquality Marka Destek Programı'na kabul edilmesinde, holding şirketlerinin tamamında hızlı ve kaliteli hizmet anlayışını üst seviyede tutmalarının, iş süreçlerinde dijitalleşmeye ve sanayi 4.0'e yaptıkları yatırımların ve yenilikleri yakından takip ederek hayata geçirmelerinin etkili olduğunu ifade etti.
Holding şirketlerinden Toksan'ın gelecek dönemde yurt dışında daha aktif bir rol oynayarak global marka gücünü daha da artıracağını vurgulayan Oğuzhan Küçükoğlu, Turquality Marka Destek Programı'nda üretimden pazarlamaya, satıştan satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayan finansal desteğin sağlandığı belirtti. Küçükoğlu, "Turquality programı, Toksan'ın daha katma değerli ürünler üreterek ihracatını artırmasının yanında, Türkiye'nin ihracatına ve marka bilinirliğine de destek olurken, ülkemizin ekonomisinin büyümesine katkı sağlayacaktır" dedi.

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Toksan Otomotiv, Turquality programına kabul edildiToksan Otomotiv, Turquality programına kabul edildi

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