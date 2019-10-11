FİNANS

Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

FİNANS HABERLERİ  | 11.10.2019 11:53 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, Türkiye'nin en büyük saman alımı yapan mantar üreticisi Süleyman Ersan, Batı Akdeniz bölgesinde saman üretimi yetersiz olduğu için Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan tonunu 50 liraya satın aldığı ürüne, ton başına yaklaşık 350 lira nakliye, 140 lira bağlama ve yükleme fiyatı ödediğini söyledi.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Türkiye'nin en büyük saman alımı yapan mantar üreticisi Süleyman Ersan, Batı Akdeniz bölgesinde saman üretimi yetersiz olduğu için Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan tonunu 50 liraya satın aldığı ürüne, ton başına yaklaşık 350 lira nakliye, 140 lira bağlama ve yükleme fiyatı ödediğini söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, mantar üretiminde kullanılan kompostun ana hammaddesi olan saman Batı Akdeniz Bölgesi'nde yetersiz kalınca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden temin edilmeye başlandı. Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üreticilerinden ve toplam saman üretiminin de yaklaşık yüzde 10'unun kullanıcısı olan Ersanlar Grup firmasının sahibi Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, samanın tonu 50 lirayken, nakliye, yükleme ve bağlama fiyatları maliyetinin yaklaşık 500 lira olduğunu açıkladı.

BATI AKDENİZ'DE ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'de yıllık saman üretim miktarının 200- 300 bin ton civarında olduğunu belirten Süleyman Ersan, Batı Akdeniz ve çevre bölgelerde samanın yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye'de arazilerin bölünmesiyle tarlaların küçülmesi ve ölçek sorunları nedeniyle özellikle Batı Akdeniz ve çevresinde hububat ekiminin düştüğünü belirten Ersan, bölgeden saman ihtiyacı karşılanamadığı için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden temin ettiklerini dile getirdi.

TONU 50 LİRA, NAKLİYE GİDERLERİ 7 BİN 740 LİRA

Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinde samanın tarladan alım fiyatının 1 ton için 50 lira olduğunu aktaran Ersan, bir kamyona 16-17 ton civarında yükleme yapılabildiğini, nakliye, bağlama ve yükleme giderleriyle maliyetin 10 kat arttığını söyledi. Ersan, "Yani 16 ton yükleme yapılan bir kamyonda saman fiyatı 800 lira. Nakliye 5 bin 500 liradan ton başına 343 TL, ton başına bağlama ve yükleme gideri de ortalama 130-140 liradan toplam 2 bin 200 lira. 16 ton saman 800 lirayken, bize gelişi toplamda 8 bin 500 lira. 1 ton saman fiyatı 50 lirayken, nakliye, bağlama ve yükleme giderleri eklenince 10 kat artarak 480-500 TL'ye yaklaşıyor" dedi.

TOPLAM SAMANIN YÜZDE 10'UNU TEK BAŞINA TÜKETİYOR

Firmasının yıllık saman tüketiminin 25 bin ton olduğunu, bu rakamla Türkiye saman üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu kullandığına dikkat çeken Ersan, “Antalya veya çevre illerde samanın ton fiyatı 200 lira ancak nakliyesi çok düşük olduğu için çok daha uygun fiyata geliyor. Çiftçi hububat ekimi yapmıyor çünkü ölçek sorunu var. Tarlalar küçük, bölünmüş olduğu için ülke genelinde de hububat ekimi düştü. Türkiye'deki hububat üretiminin yüzde 90'ı kıraç olduğundan saman da çıkmıyor. Bölgemizde saman üretimi yetersiz olduğundan ihtiyacı Doğu Anadolu ve Güneydoğu bölgelerinden karşılıyoruz" diye konuştu.

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