Tonu 50 lira olan samanın nakliyesi 10 katı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, Türkiye'nin en büyük saman alımı yapan mantar üreticisi Süleyman Ersan, Batı Akdeniz bölgesinde saman üretimi yetersiz olduğu için Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan tonunu 50 liraya satın aldığı ürüne, ton başına yaklaşık 350 lira nakliye, 140 lira bağlama ve yükleme fiyatı ödediğini söyledi.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, mantar üretiminde kullanılan kompostun ana hammaddesi olan saman Batı Akdeniz Bölgesi'nde yetersiz kalınca, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden temin edilmeye başlandı. Türkiye'nin en büyük kültür mantarı üreticilerinden ve toplam saman üretiminin de yaklaşık yüzde 10'unun kullanıcısı olan Ersanlar Grup firmasının sahibi Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Ersan, samanın tonu 50 lirayken, nakliye, yükleme ve bağlama fiyatları maliyetinin yaklaşık 500 lira olduğunu açıkladı.

BATI AKDENİZ'DE ÜRETİMİ DÜŞTÜ

Türkiye'de yıllık saman üretim miktarının 200- 300 bin ton civarında olduğunu belirten Süleyman Ersan, Batı Akdeniz ve çevre bölgelerde samanın yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye'de arazilerin bölünmesiyle tarlaların küçülmesi ve ölçek sorunları nedeniyle özellikle Batı Akdeniz ve çevresinde hububat ekiminin düştüğünü belirten Ersan, bölgeden saman ihtiyacı karşılanamadığı için Güneydoğu ve Doğu Anadolu illerinden temin ettiklerini dile getirdi.