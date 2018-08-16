Toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 24.7 arttı

İstanbul, 16 Ağustos (DHA) - Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin ciroları Mayıs’ta yıllık bazda yüzde 24.7 artarken, aylık bazda yüzde 0.7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Ciro Endeksleri, Haziran 2018” verilerine göre;

Toplam ciro yüzde 24,7,

Sanayi sektöründe ciro yüzde 30.6,

İnşaat sektöründe ciro yüzde 22.1,

Ticaret sektöründe ciro yüzde 20.2,

Hizmet sektöründe ciro yüzde 28.7 arttı

TÜİK’ten yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;

“Takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30.6 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.3 arttı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22.1 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 10 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.2 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0.3 azaldı.

“Takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi, 2018 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28.7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 2.1 arttı.”

(Grafik)

