Toplam kredi stoku 2,4 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, nisan sonu itibarıyla 2 trilyon 387 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi Nisan 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler nisan bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 2 trilyon 387 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 268 milyar lirası bankalar, 51 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar nisan sonu itibarıyla 73 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 67 milyar lirası bankalara, 3,1 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler nisan sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 trilyon 837 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 13 ile inşaat sektörü takip etti.