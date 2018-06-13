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Toplam kredi stoku 2,4 trilyon lira oldu

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2018 18:24 | Son Güncelleme

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, nisan sonu itibarıyla 2,4 trilyon liraya yükseldi - Bireysel kredisi olan kişi sayısı son bir yılda 1,7 milyon artarak 30,7 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 18,1 bin lira düzeyinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, nisan sonu itibarıyla 2 trilyon 387 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi Nisan 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler nisan bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21 artarak 2 trilyon 387 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 268 milyar lirası bankalar, 51 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar nisan sonu itibarıyla 73 milyar lira oldu. Tasfiye olunacak alacakların 67 milyar lirası bankalara, 3,1 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,1 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler nisan sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artarak 1 trilyon 837 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü yüzde 19 ile toptan ve perakende ticaret, yüzde 13 ile inşaat sektörü takip etti.

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- Bireysel krediler 550 milyar lira

İnşaat sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 23 arttı.

Nisan sonu itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek olan sektör yüzde 4,3 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 3,3 ile imalat ve inşaat sektörleri takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler nisan sonu itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 550 milyar liraya yükseldi.

Bireysel kredilerin yüzde 37'sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 6'sını taşıt kredileri ve yüzde 40'ını ihtiyaç kredileri oldu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,1 puan azalarak yüzde 3,3 seviyesine geriledi.

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- Bireysel kredide İstanbul önde

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,7 milyon artarak 30,4 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 18,1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Nisan ayında 110 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 78 bin oldu. 23 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Nisan 2018 dönemi itibarıyla İstanbul’da 191 milyar lira, Ankara'da 52 milyar lira ve İzmir'de 36 milyar lira tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 37 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, İzmir ve Mersin oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Risk Merkezi TBB Türkiye Bankalar Birliği

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