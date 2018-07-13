Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, mayıs sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi Mayıs 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler mayısta önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 24 artarak 2 trilyon 496 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 372 milyar lirası bankalar, 54 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar mayıs itibarıyla 74,6 milyar liraya çıkarken, bunun 68,5 milyar lirası bankalara, 3,2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,7 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,2 milyar lirası da finansman şirketlerine ait olduğu görüldü.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler mayıs itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artarak 1 trilyon 938 milyar lira oldu. İmalat sanayi yüzde 25 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ve inşaat sektörü (yüzde 13) takip etti.