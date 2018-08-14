FİNANS

Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı

FİNANS HABERLERİ  | 14.08.2018 15:43 | Son Güncelleme

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakit krediler, haziran sonu itibarıyla 2 trilyon 506 milyar liraya yükseldi - Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 18,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, haziran sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin Haziran 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler haziranda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 382 milyar lirası bankalar, 55 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar haziran itibarıyla 80,2 milyar liraya çıkarken, bunun 74 milyar lirası bankalara, 3,2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler haziran itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 943 milyar lira olarak gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ile inşaat sektörü (yüzde 12) izledi.

\

- Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı azaldı

Enerji sektörü bir yıl içerisinde yüzde 33 ile en hızlı büyüyen sektör oldu. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan imalat sanayisine sağlanan krediler ise son bir yıl içinde yüzde 26 arttı.

Haziran itibarıyla tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 4,4 ile toptan ve perakende ticaret sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 4,2 ile turizm sektörü takip etti.

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel krediler Haziran 2018 itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 563 milyar TL oldu.

Bireysel kredilerin yüzde 37’sini konut kredileri, yüzde 17'sini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 39'unu ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 0,9 puan azalarak yüzde 3,2 seviyesinde gerçekleşti.

Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 1,6 milyon artarak 30,6 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi 18,4 bin TL düzeyinde gerçekleşti.

Haziranda 132 bin kişi ilk defa kredi kartı kullanırken, kredili mevduat hesabı kullanan kişi sayısı 83 bin oldu. 39 bin kişi ise ilk defa konut kredisi kullandı.

Haziran dönemi itibarıyla İstanbul’da 195 milyar TL, Ankara’da 54 milyar TL ve İzmir’de 36 milyar TL tutarında bireysel kredi bulunuyor. Şırnak, yüzde 32 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il oldu. Kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller ise sırasıyla Ankara, İzmir ve Mersin olarak belirlendi.

PARTNERİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydıİznik'te bulundu! Hristiyanlığı kutsal mekanıydı
Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye olduPetkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu
Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyruktaTuristler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Risk Merkezi TBB Türkiye Bankalar Birliği

En Çok Okunan Haberler

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

Varank: 1,2 milyar liralık yeni destek programını devreye soktuk

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

THY ABD'li şirketlere reklam vermeyecek

TÜSİAD ve TOBB'dan ortak açıklama

TÜSİAD ve TOBB'dan ortak açıklama

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Dolar ne kadar? Günün dolar yorumları (14 Ağustos 2018)

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

BDDK swap işlemlerine sınır getirdi

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Fed faiz kararını açıkladı!

Fed faiz kararını açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Petkim Massachusetts Teknoloji Enstitisü “Endüstriyel Bağlantı Programı”na üye oldu

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

Turistler lüks mağazalar önünde yine kuyrukta

ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

ATSO Başkanı Çetin: Ekonomi, ABD'nin yaptırımlarına karşı ayakta kalacak güçte

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

TÜRKPATENT ile Tarım Kredi arasında iş birliği

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

Ordu'da fındığın yüzde 30'u sele gitti

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

TBM Başkanı Güllü krize karşı tüketicilere yedi altın öğüt verdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.