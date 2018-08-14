Toplam kredi stoku 2,5 trilyon lirayı aştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, haziran sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin Haziran 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler haziranda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 23 artarak 2 trilyon 506 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 382 milyar lirası bankalar, 55 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 33 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar haziran itibarıyla 80,2 milyar liraya çıkarken, bunun 74 milyar lirası bankalara, 3,2 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,3 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler haziran itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artarak 1 trilyon 943 milyar lira olarak gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ile inşaat sektörü (yüzde 12) izledi.