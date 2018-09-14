Toplam kredi stoku 2,6 trilyon liraya yaklaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, temmuz sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26 artarak 2 trilyon 585 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin Temmuz 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler temmuzda önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 26 artarak 2 trilyon 585 milyar liraya yükseldi.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 459 milyar lirası bankalar, 58 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 36 milyar lirası finansman şirketleri ve 32 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar temmuz itibarıyla 81,6 milyar liraya çıkarken, bunun 75 milyar lirası bankalara, 3,3 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 1,8 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,4 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler temmuz itibarıyla önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 29 artarak 2 trilyon 18 milyar lira olarak gerçekleşti. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip sektör olurken, bu sektörü toptan ve perakende ticaret (yüzde 18) ile inşaat sektörü (yüzde 12) izledi.