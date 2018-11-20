Toplam kredi stoku 2,8 trilyon lira oldu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler, eylül sonu itibarıyla önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31 artarak 2 trilyon 762 milyar lira oldu.

TBB Risk Merkezi'nin Eylül 2018 Bülteni yayımlandı. Buna göre, üye kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler eylülde önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31 artarak 2 trilyon 762 milyar liraya çıktı.

Nakdi kredilerin 2 trilyon 633 milyar lirası bankalar, 66 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 35 milyar lirası finansman şirketleri ve 28 milyar lirası faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar eylül itibarıyla 97,6 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak

alacakların 89,9 milyar TL’si bankalara, 3,8 milyar TL’si finansal kiralama şirketlerine,

1,9 milyar TL’si faktoring şirketlerine ve 2 milyar TL’si de finansman şirketlerine ait oldu.

Tüzel ve gerçek kişi ticari müşterilere kullandırılan ticari krediler eylül itibarıyla bir

önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 2 trilyon 198 milyar TL oldu. İmalat sanayi yüzde 26 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü

toptan ve perakende ticaret (yüzde 17) ve inşaat sektörü (yüzde 12) takip etti.