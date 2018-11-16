İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, tescilli marka sayısının 865 bine ulaştığını bildirdi. Gülle, TİM tarafından Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ile bu yıl 3.'sü gerçekleştirilen Türkiye Tasarım Haftası (Design Week Turkey) kapsamında düzenlenen "Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödülleri" töreninde konuştu. Özellikle marka konusunda, Türkiye'nin başarısının takdire şayan olduğunu kaydeden Gülle, "2016 yılında yapılan 220 bin marka tesciliyle, bu alanda 4. sırada yer alıyoruz. Toplam tescilli marka sayımız 865 bine ulaştı. Ar-Ge merkezlerimizde yapılan toplam patent başvuru sayısı ise 10 bine yaklaşmış durumda ve bu başvuruların 2 bin 375'i tescillendi." dedi. Tasarım denilince akıllara ilk olarak modanın geldiğini, oysa estetik ve sanatsal bir olgu olan tasarımın kıyafet ve takının yanı sıra, ileri teknoloji ürünlerinden gıdaya, otomotivden ev eşyasına kadar geniş bir yelpaze sunduğunu belirten Gülle, tasarımın hayatın her alanında bulunduğunu belirtti.

Gülle, "TİM olarak bu bilincin yerleşmesi için, tasarımı bir kültür haline getirmek için aralıksız çalışıyoruz. 26 yılda, değerli ihracatçı birliklerimizle 230'un üzerinde tasarım yarışması düzenledik. Tasarım yarışmalarıyla, sektörlerin yaratıcı gücünü artırırken öğrenci, sanayici, akademisyen ve girişimcileri bir araya getirerek, yetenekli gençlerin özgün tasarımlarını teşvik ediyoruz." diye konuştu. Yarışmalarda dereceye giren genç tasarımcıların uluslararası arenada Türkiye'yi temsil ettiğini vurgulayan Gülle, şunları kaydetti: "2011-2018 döneminde tasarım yarışmalarında dereceye giren 143 gencimize, yurt dışı eğitim desteği sağlandı. Tasarım yarışmalarının yanı sıra, Ticaret Bakanlığımız, firmalarımıza tasarım desteği sağlıyor. Bu destekler sayesinde, firmalarımız, tasarım projelerine ağırlık verirken, daha nitelikli personel istihdam ediyor ve istihdam maliyetlerini yarı yarıya düşürüyor. Tasarım ve markalaşma konusunda bir diğer önemli çalışmamız olan Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Projesinde ise firmalarımız hukuki, mali ve teknik danışmanlık hizmetinden faydalanıyor. Bugün, 22 ilde faaliyet gösteren toplam 275 tasarım merkezimiz bulunuyor. Bu merkezler, meyvelerini vermeye başladı. Proje sahiplerinin, ulusal ve uluslararası alanda birçok ödül aldığını görüyoruz."