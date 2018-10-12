FİNANS

Toplanan inek sütü miktarı ağustosta arttı

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 10:19 | Son Güncelleme

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 840 bin 578 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 11,3 artarak 840 bin 578 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ağustosta yıllık bazda yüzde 11,3 artarak 840 bin 578 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 16,8 artışla 129 bin 241 tona yükseldi.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 7,2 artarak 60 bin 749 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 17,5 artışla 2 bin 933 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,7 azaldı ve 107 bin 431 tona geriledi. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 6 düşüşle 66 bin 378 tona indi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,5 arttı. Ağustosta, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,3 artış gösterdi.

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