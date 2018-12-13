Toplanan inek sütü miktarı ekimde arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artarak 774 bin 681 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı ekimde yıllık bazda yüzde 2,3 artışla 774 bin 681 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 3,3 düşerek 135 bin 992 tona geriledi.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 1,7 azalışla 55 bin 255 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 19,7 gerileyerek bin 445 tona düştü.

Yoğurt üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 arttı ve 96 bin 393 tona yükseldi. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 0,4 düşüşle 62 bin 380 tona indi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı. Ekimde, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,3 artış gösterdi.

