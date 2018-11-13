FİNANS

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

Eylül ayında toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttı.

Toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında yüzde 8.1 arttı

İstanbul, 13 Kasım (DHA) - Eylül ayında toplanan inek sütü miktarı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 arttı.
Türkiye İstatistik kurumu (TÜİK) verilerine göre, Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından 119 bin 172 ton içme sütü üretildi ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.0 arttı.
TÜİK verilerine göre;
“İnek peyniri üretimi 58 bin 179 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6.8 arttı.
“Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 754 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13.4 azaldı.
“Yoğurt üretimi 108 bin 62 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.5, ayran üretimi de 65 bin 231 ton ile aynı dönemde yüzde 5.6 arttı
“Eylül ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.4, protein oranı ise ortalama yüzde 3.2 olarak tespit edildi.” (Grafik)

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