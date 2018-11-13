Toplanan inek sütü miktarı eylülde arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 artarak 788 bin 331 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı eylülde yıllık bazda yüzde 8,1 artarak 788 bin 331 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 5 artışla 119 bin 172 tona yükseldi. Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 6,8 artarak 58 bin 179 tona çıktı.

Koyun, keçi, manda sütleri ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 13,4 azalarak bin 754 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,5 artarak 108 bin 62 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 5,6 artışla 65 bin 231 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4, protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Eylülde, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,6 artış gösterdi.

