FİNANS

Toplanan inek sütü miktarı haziranda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 09.08.2019 10:32 | Son Güncelleme

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 gerileyerek 835 bin 172 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azalarak 835 bin 172 tona düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı haziranda yıllık bazda yüzde 1,6 azalarak 835 bin 172 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 2,6 artarak 121 bin 735 ton oldu. İnek peyniri üretimi yüzde 13,8 azalarak 51 bin 742 tona geriledi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi de yüzde 4,1'lik azalışla 4 bin 401 tona düştü.

Yoğurt üretimi 98 bin 271 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 azaldı. Ayran üretimi ise 59 bin 130 ton ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,5 azalış gösterdi.

Haziranda ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,3, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı haziranda bir önceki aya göre yüzde 0,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı ise söz konusu dönemde yüzde 0,3 azaldı.

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