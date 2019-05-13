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Toplanan inek sütü miktarı martta azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 10:18 | Son Güncelleme

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, Mart 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 azalarak 838 bin 444 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,6 düşerek 838 bin 444 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2019'a ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, martta yıllık bazda yüzde 8,6 düşüşle 838 bin 444 ton oldu. Bu dönemde ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 18,5 gerileyerek 131 bin 961 tona düştü.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 10,2 azalışla 58 bin 5 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 0,1 artarak 3 bin 125 tona yükseldi.

Yoğurt üretimi, martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,5 düştü ve 99 bin 11 tona indi. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 2,3 azalarak 62 bin 148 tona geriledi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,1 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, martta bir önceki aya göre yüzde 0,4 azaldı. Martta takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,2 azalış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
inek sütü Türkiye İstatistik Kurumu

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