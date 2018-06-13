Toplanan inek sütü miktarı nisanda arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,5 artarak 899 bin 190 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı nisanda yıllık bazda yüzde 17,5 artarak 899 bin 190 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 13,9 artışla 142 bin 197 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 14,9 artarak 63 bin 385 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 8,6 artarak 5 bin 6 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,7 artarak 101 bin 50 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 4,9 artış göstererek 65 bin 104 tona yükseldi.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,5, protein oranı ise ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17,5 artış gösterdi.

