FİNANS

Toplanan inek sütü miktarı nisanda azaldı

FİNANS HABERLERİ  | 13.06.2019 10:21 | Son Güncelleme

Ülke genelinde toplanan inek sütü miktarı, Nisan 2019'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azalarak 847 bin 19 ton oldu

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,7 düşerek 847 bin 19 tona geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı, nisanda yıllık bazda yüzde 6,7 düşüşle 847 bin 19 ton oldu.

Aynı dönemde inek peyniri üretimi yüzde 6,2 azalışla 59 bin 612 tona indi. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 17,9 azalarak 4 bin 13 tona geriledi.

Yoğurt üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 1,7 düştü ve 99 bin 309 tona düştü. Bu dönemde ayran üretimi ise yüzde 5,6 azalarak 61 bin 430 ton oldu.

Ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü yağ oranı, ortalama yüzde 3,5 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı. Nisanda takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 7,1 azalış gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
süt ve süt ürünleri üretimi verileri TÜİK

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