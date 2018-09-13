Toplanan inek sütü miktarı temmuzda arttı

Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı, temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,5 artarak 863 bin 9 tona ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı.

Buna göre, toplanan inek sütü miktarı temmuzda yıllık bazda yüzde 16,5 artarak 863 bin 9 ton oldu. Söz konusu dönemde, ticari süt işletmeleri tarafından gerçekleştirilen içme sütü üretimi yüzde 2,9 artışla 105 bin 600 tona yükselirken, inek peyniri üretimi yüzde 19,3 artarak 64 bin 72 tona çıktı. Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri üretimi ise yüzde 16,2 artışla 3 bin 952 tona ulaştı.

Yoğurt üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 arttı ve 118 bin 517 ton oldu. Bu dönemde ayran üretimi de yüzde 0,5 artarak 70 bin 442 tona çıktı.

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3,4 ve protein oranı ortalama yüzde 3,2 olarak tespit edildi.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 2,7 arttı.

Temmuzda, takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 16 artış gösterdi.

