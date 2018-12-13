FİNANS

Toplanan süt miktarı Ekim’de yıllık yüzde 2.3 arttı

FİNANS HABERLERİ  | 13.12.2018 10:24 | Son Güncelleme

Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 774 bin 681 ton olurken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 azaldı.

Toplanan süt miktarı Ekim’de yıllık yüzde 2.3 arttı

İstanbul, 13 Aralık (DHA) - Takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 artarak 774 bin 681 ton olurken, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplanan inek sütü miktarı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2.6 azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan “Süt ve Süt Ürünleri Üretimi, Ekim 2018” verilerine göre;
“Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından içme sütü üretimi 135 bin 992 ton oldu ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 azaldı.
“İnek peyniri üretimi 55 bin 255 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 azaldı.
“Koyun, keçi, manda ve karışık sütlerden elde edilen peynir çeşitleri ise bin 445 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19.7 azaldı.
“Yoğurt üretimi 96 bin 393 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.3 arttı. Ayran üretimi ise 62 bin 380 ton ile bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0.4 azaldı.
“Ekim ayında ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü yağ oranı ortalama yüzde 3.3, protein oranı ise ortalama yüzde 3.1 olarak belirlendi.” (Grafik)

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