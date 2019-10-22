"Toplumsal Uyum ve Barış Projesi" fotoğraf sergisi açıldı

Serginin açılışına, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, proje koordinatörü Lancaster Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Melis Cin, projenin Türkiye yürütücüsü İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Doğan, İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş, Uganda, Güney Afrika ve İngiltere'den proje paydaşı akademisyenler, projenin Türkiye ayağında yer alan Türk ve mülteci gençler ile çok sayıda sanatsever katıldı.

Tam adı "Mülteci ve Ev Sahibi Toplum Üyesi Gençler Arasında Sosyal Uyumun İnşası: Kültürlerarası Öğrenme ve Uyum İnşasında Bir Araç Olarak Photovoice Yöntemi Projesi" olan etkinlik İstanbul'daki Hünkar Kasrı'nda açıldı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ayağını İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin yürüttüğü ve mülteci gençlerle sığındıkları ülkelerdeki gençlerin fotoğrafçılıktan faydalanarak uyumunu amaçlayan "PhotoVoice" projesi kapsamında hazırlanan sergi yoğun ilgi görüyor.

Projenin Türkiye ayağının yürütücüsü olan İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Necmettin Doğan da, Türkiye'de yaşayan farklı ülkelerden 18-25 yaş mülteci gençler ile Türk gençlerin gerek fotoğraf eğitimi, gerekse de fotoğrafların çekimi ve serginin hazırlanması aşamalarında iş birliği içinde hareket ettiklerini belirterek, projenin çıktılarının umut verici olduğunu kaydetti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Dr. Melis Cin, "Photovoice" yönteminin toplum temelli katılımcı araştırmalarda gerçeği belgelemek ve yansıtmak için kullanılan nitel bir yöntem olduğuna dikkati çekerek, "Mültecilerin yoğun olarak yaşadıkları ve sığındıkları ülkeler olan Türkiye, Uganda ve Güney Afrika’da proje ortağımız üniversitelerle birlikte çalıştık. Photovoice yöntemini kullanarak bu ülkelerdeki mülteci gençler ile ev sahibi gençlerin birbirlerine uyumunu sağlamayı amaçladık. Ortak bir amaç etrafında birleştiklerinde mülteci gençler ile ev sahibi gençler arasındaki uyum daha hızlı gerçekleşiyor." ifadelerini kullandı.

İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay ise Hünkar Kasrı'nda her ay gelenekli sanatlarla ilgili sergiler düzenlediklerini ancak açılışı yapılan etkinliğin ayrı bir yere sahip olduğunu bildirdi.

Kuralay, farklı ülkelerden özellikle mülteci gençlerin fotoğraflarının sergilenmesinin önemli olduğunu belirterek bu çalışmanın bir parçası oldukları için İTO olarak mutlu olduklarını kaydetti.

- Önce eğitimini gördüler sonra fotoğraf çektiler

"Mülteci ve Ev Sahibi Toplum Üyesi Gençler Arasında Sosyal Uyumun İnşası: Kültürlerarası Öğrenme ve Uyum İnşasında Bir Araç Olarak Photovoice Yöntemi Projesi" kapsamında Türkiye, Uganda ve Güney Afrika'da yaşayan mülteci gençler ile eşleştirildikleri yerel halktan gençlere, fotoğraf eğitimi verildi.

Eğitimin ardından gençlerden birlikte fotoğraf çekmeleri istendi. Biri mülteci biri yerel halktan olmak üzere ikişer kişiden oluşan her gruba bir adet fotoğraf makinesi tahsis edildi. Her genç çektiği fotoğrafların beşini bulunduğu ülkedeki proje yürütücüsü akademisyenlere teslim etti. Bu fotoğraflar arasından seçilenler Uganda, Güney Afrika ve Türkiye’de sergilendi. Fotoğraflar İngiltere’de de sergilenecek.

Bu arada Photovoice yönteminin mülteci ve ev sahibi toplum üyesi gençler arasında sosyal uyumun inşasında ne kadar etkili olduğunu ölçmek amacıyla akademisyenler tarafından projede yer alan tüm gençlerle tek tek görüşmeler yapıldı. Proje sonuçları uluslararası akademik dergilerde çeşitli makalelerle akademik dünya ve kamuoyuyla paylaşılacak.

