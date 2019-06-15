Toprak Bayramı ve Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Herkes toprağın önemini kavramalı ve toprak için el ele verilmeli." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 16 Haziran Toprak Bayramı ve 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, toprakların korunması ve tarımın geleceğinin, doğal yapının durumuyla doğrudan ilişkili olduğunu belirtti.

Erozyon, tuzluluk ve çoraklaşmayla tarım arazilerinin yanlış ve amaç dışı kullanımının ülke topraklarının en önemli sorunu olduğunu vurgulayan Bayraktar, nüfus artışına bağlı olarak bütün dünyada topraklar üzerindeki baskının her yıl biraz daha yoğunlaştığını bildirdi.

Bayraktar, her yıl farklı ülkelerde kutlanan Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü etkinliklerinin bu sene Türkiye'de yapılmasının gurur verici olduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (UNCCD) Sekretaryasının bu yıl Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü'nün ana temasını "Toprak İçin El Ele" olarak belirlediğini anımsattı.

Dünyada çölleşme ve kuraklığın, kara alanlarının 4'te birini, 168 ülkeyi ve 1,5 milyar insanı doğrudan etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, çölleşme/arazi tahribatı ve kuraklık sebebiyle dünyada her yıl 12 milyon hektar tarım arazisinin bozulduğu, 5,6 milyon hektar orman arazisinin azaldığı bilgisini verdi.