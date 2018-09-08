FİNANS

Toprak erozyonuyla mücadeleye 1,6 milyon avroluk hibe

FİNANS HABERLERİ  | 08.09.2018 12:03 | Son Güncelleme

TKDK, pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uygulanmak üzere 1,6 milyon avro hibeyle desteklenecek toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni başvuru çağrı ilanı yayımladı

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), pilot bölge olarak seçilen Ankara'nın Beypazarı ilçesinde uygulanmak üzere 1,6 milyon avroluk hibe destekli toprak örtüsü yönetimi ve toprak erozyonu kontrolü için yeni başvuru çağrısında bulundu.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çevre dostu uygulamalar kapsamındaki projenin bütçesi Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla hazırlanan Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) Programı Fonu'ndan oluşacak. Program çerçevesinde 1,6 milyon avroluk mali katkı geri ödemesiz kullandırılacak.

Program uyarınca aynı tarımsal parsellerde 5 yıl boyunca IPARD 2 Programı'nda belirtilen tarım-çevre gerekliliklerine uyum sağlayarak fiğ veya korunga eken çiftçilere destek sağlanacak. Üreticilerin, 5 yıllık uygulama taahhüdü vermeleri şartıyla 2 paketten birini tercih etmeleri halinde destek ödemesi yapılacak.

Birinci paket kapsamında, 5 yılın 3'ünde fiğ ekimi yapan üreticilere, ikinci paket kapsamında ise 5 yıl boyunca korunga ekimi yapanlara hektar başına yıllık ödemede bulunulacak. Ayrıca, danışmanlık hizmeti kullanılıyorsa yalnızca ilk yıl için danışmanlık ücreti desteği verilecek.

- Başvurular Ocak 2019'da alınacak

Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı gerçek ya da tüzel kişilere verilecek destekten yararlanabilmek için tarımsal parsel büyüklüğünün en az 2, başvuru için toplam arazi büyüklüğünün de en az 10 dekar olması gerekiyor.

TKDK Ankara İl Koordinatörlüğü tarafından Beypazarı ilçesinde açılan ofise yapılacak başvurular, gelecek yılın ocak ayında kabul edilecek.

Başvuru şartları, destek miktarları ve sağlanması gereken şartlara ilişkin bilgilere TKDK internet sitesinden (www.tkdk.gov.tr) ve TKDK Ankara İl Koordinatörlüğünden ulaşılabiliyor.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Lavanta yağının kilosu 80 EuroLavanta yağının kilosu 80 Euro
Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiyeTaş ocağından 20 milyon ziyaretçiye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
BEYPAZARI hibe IPARD Programı TKDK toprak erozyonu

En Çok Okunan Haberler

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

ASELSAN'dan 2 milyar dolarlık hamle

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

Bakan Albayrak uyardı: Dünya kendini korumalı

İşte dünyanın en değerli markaları

İşte dünyanın en değerli markaları

İkinci el araç satışında yeni dönem!

İkinci el araç satışında yeni dönem!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

Köy köy dolaşıp fabrikaya işçi arıyorlar

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

"Bursa siyahı"nda hedef pazar Çin

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

İş Bankası'ndan 130 milyon adet pay geri alımı açıklaması

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

BDDK'tan bayram öncesi kur ataklarına karşı bir önlem daha

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Dr. Beyhan İncekara: Henüz faiz kozumuzu kullanmadık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

Fındıkta ihracat hedefi 6 milyar dolar

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

'2018 turizmde rekor yılı olacak'

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Lavanta yağının kilosu 80 Euro

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

Taş ocağından 20 milyon ziyaretçiye

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

87. İzmir Enternasyonal Fuarı

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

Sinop'ta açtıkları fabrika için kapı kapı dolaşıp, işçi arıyorlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.