FİNANS

Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2018 13:46 | Son Güncelleme

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile FAO'nun ortaklığında, Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında, "Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi Açılış Çalıştayı" düzenlendi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun: - "Projeyle sürdürülebilir toprak yönetimi, toprak bilgi sistemleri, ulusal toprak hafızası konularında diğer kurumlarla entegrasyona gidilecek ve eğitimler verilecek"

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ortaklığında, Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında, "Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi Açılış Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Volkan Mutlu Coşkun, Crowne Plaza Hotel'de organize edilen çalıştayda yaptığı konuşmada, toprağın tüm varlıkların beslenme kaynağı ve dönüşüm mekanizması olduğunu söyledi.

Toprağa zarar veren tek canlının insan olduğunu belirten Coşkun, "Dünya nüfusu hızla artarken tarımsal amaçla kullanılan topraklar hızla küçülüyor, yok oluyor. Toprağın korunması yalnızca yasal mevzuatları uygulamakla olmaz. Toprak 7'den 70'e herkesi ve bütün kesimleri ilgilendiren, hepimizin sahip çıkması gereken en değerli varlıktır." dedi.

Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi'nin 167 bin dolar bütçesinin bulunduğunu vurgulayan Coşkun, "Projeyle sürdürülebilir toprak yönetimi, toprak bilgi sistemleri, ulusal toprak hafızası konularında diğer kurumlarla entegrasyona gidilecek ve eğitimler verilecek. Ulusal Toprak Yönetimi Uygulama Eylem Planı hazırlanacak." diye konuştu.

- "Politika tavsiyeleri ulusal düzeyde test edilecek"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık da toprağın sunduğu destekleyici, düzenleyici ve kültürel hizmetlere dikkati çekti. Bu hizmetler iyileştirilirken işlevlerine ve biyo çeşitliliğine zarar verilmeden toprağın sürdürülebilir şekilde yönetilebileceğini dile getiren Selışık, FAO'nun sürdürülebilir toprak ve arazi yönetimi konusunda küresel bilgi birikimine sahip olduğunu bildirdi. Selışık, projeyle küresel toprak ortaklığı politika tavsiyelerinin ulusal düzeyde test edilmesinin ve geleceğe yönelik ihtiyaçların belirlenmesinin amaçlandığını aktardı.

Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi, Toprak Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımı Projesi kapsamında yürütülüyor. Projede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile FAO ortak çalışmalar yapıyor. Çalıştay da bu kapsamda düzenlendi. Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

PARTNERKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok olduKimse bunun olacağını tahmin edemedi! İçini açan şok oldu
Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldıRamazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı
Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldıAhsen Sena, Pegasus filosuna katıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ayşegül Selışık FAO Küresel Toprak Ortaklığı Bağlamında Tarım Altyapı Hizmetlerinin Volkan Mutlu Coşkun

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

AK Parti'nin 24 Haziran seçim anketinde MHP şoku!

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Survivor Ümit Karan'dan o yarışmacıya övgü 'Adam gibi adam'

Emekli olacaklar dikkat!

Emekli olacaklar dikkat!

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

3. Havalimanı tarihi sefer öncesi havadan görüntülendi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Patatesin kilogram fiyatı yüzde 94, soğanın ise yüzde 212 yükseldi

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Türkiye'de ilk defa yetiştirildi! Uzaktan kontrol edilebiliyor...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu

DSİ'den 207 proje ile 42 milyon kişiye AB standartlarında içme ve kullanma suyu

Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı

Ramazan Bayramı döneminde satış rekoru kırıldı

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

Ahsen Sena, Pegasus filosuna katıldı

Antalya turizminde bir rekor daha

Antalya turizminde bir rekor daha

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Babasultan Barajı'ndan tarım alanlarının sulanmasına başlandı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

Maliyet artıp, ekim alanı azalınca, patates fiyatı tavan yaptı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.