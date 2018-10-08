FİNANS

Toprak kiralanmayınca, bin nüfuslu köylü işsiz kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2018 15:23 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı bin nüfuslu Türkmen köyünde, topraksız olan köylüler hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadığını ifade ederek, yardım istedi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı bin nüfuslu Türkmen köyünde, topraksız olan köylüler hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadığını ifade ederek, yardım istedi. Köy muhtarı Hakkı Yilber, Diğer köylerde topraksız vatandaşlara toprak kiralanıyor ama bize verilmiyor. En kalabalık köy nüfusuna sahibiz ama toprak kiralayamıyoruz. Hazine arazileri verilirse, bamya üretip civarda satıp geçim sağlayacağız dedi. Keşan ilçesine 11 kilometre uzaklığındaki bin nüfuslu Türkmen köylüleri, hazine arazilerinin kendilerine kiralanmadığı için işsiz ve parasız kaldıklarını söyledi. Bir kaç yıl öncesine kadar hazine arazilerinin kiralandığını ve ürettikleri bamyaları satarak geçim sağlayan köyde herkes işsiz kaldı. Köy muhtarı Hakkı Yilber, köyde 2 bin 189 dönüm hazine arazisi olduğunu ve kendilerine kiralanmasını istediklerini söyledi. Yeni çıkarılan yasalarla toprağı olanlara kiralama yapıldığını kaydeden Yilber, Köyümüzde yaklaşık 2 bin 189 dönüm hazine arazisi var. Daha önce topraksız vatandaşlara yer veriliyordu. Burada bamya yetiştirip civarda satarak geçim sağlıyorduk. Köyde şuanda iş imkanımız yok. Yeni yasalar çıkardılar ve topraksız kaldık. Biz hazine arazilerinin bize parasıyla kiralanmasını istiyoruz. Köylülerimiz işsiz, geçici işler için başka şehirlere gitmek zorunda kalıyor. Gençlerimizin kötü alışkanlıklara girmeden üretim yaparak geçinmek istiyoruz. Toprak verildiği takdirde bamya üretip satacağız. Devletimiz bu anlamda bize sahip çıksın istiyoruz. Çünkü diğer köylerde topraksız vatandaşlara toprak kiralanıyor ama bize verilmiyor. En kalabalık köy nüfusuna sahibiz ama toprak kiralayamıyoruz dedi. 'KÖYDE HERKES İŞSİZ' Köylülerden Sedef Yonak (53) da işsiz kaldıkları için zor durumda olduklarını belirterek, yardım istedi. Köylü gençlerin geçici tarım işleri için Bursa'ya gitmek zorunda kaldığını anlatan Yonak, Köyde çalışan kalmadı, çocuklarımızı okula bile gönderemiyoruz. Bizim tek istediğimiz daha önce olduğu gibi hazine arazileri bize kiralansın, bizde üretim yapalım geçim sağlayalım. Bamya üretemiyoruz, başka iş imkanımız yok, bütün köylü işsiz ve parasız. Buna bir an önce çözüm bulunmasını istiyoruz şeklinde konuştu. Dört çocuğu olduğunu kaydeden Sultan Yilber (54) ise parasızlıktan torunları ve köylü çocukların okula bile gidemez hale geldiğini iddia etti. Köylülere arazi verilmemesi durumda işsizlikten kötü yollara girebileceklerinden korktuğunu ifade eden Yilber, Köyde toprağımız olmadığı için gençlerimiz bile Bursa'ya mevsimlik tarım işçisi olarak çalışmaya gidiyor. Çocuklarımızı işsizlikten, parasızlıktan okula gidemiyor. Kimse destek çıkmıyor, tek istediğimiz kira ile hazine arazisi. Geçinemiyoruz, paramız yok. Toprak sahibi olanlara veriyorlar. Çocuklar işsizlikten, parasızlıktan kötü yollara girecek diye korkuyoruz dedi. Köylüler, tüm devlet kurumlarından bu konuda yardım beklediklerini kaydederek, sahip çıkılmasını istedi. Görüntü Dökümü -Türkmen köyü -Tabelası -Köylüler kalabalık toplanması -Muhtar Hakkı Yilber ile röp. -Köylü kadınlar ile röp. -Köylü çocuklar detay -Genel görüntüler Haber-KameraEngin ÖZMENEDİRNE,(DHA)-

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