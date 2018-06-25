"Topyekun ülke menfaatlerine odaklanılmalı"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde millet iradesinin büyük bir katılımla sandığa yansıdığını ve seçimlerin örnek bir demokratik olgunlukla gerçekleştirildiğini belirtti.

Bayraktar, seçimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, sonuçların ülke ve millet için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin millete yakışır şekilde, huzur içinde, yüksek katılım ve olgunlukla gerçekleştirilmiş olmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Milletimiz görevini yerine getirmiş ve ülke yönetimini belirleyen iradesini, yüksek katılımlı bir seçimle sandığa yansıtmıştır. Örnek bir demokratik olgunlukla seçimler gerçekleştirilmiştir. Şimdi hızla seçim süreci geride bırakılmalı, toplumun bütün kesim ve sektörleri topyekun ülke sorunlarına ve menfaatlerine odaklanmalıdır. İlk turda çoğunluğun oyunu alarak yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ı ve meclise girme başarısı gösteren 600 milletvekillini tebrik ediyorum."

