"Torba kanun" Resmi Gazete'de

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden kaçak geçiş yapanlara kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini, hurda araçlarda uygulanan ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılmasını da düzenleyen kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bazı Kanunlar ile 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi, yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf tutuldu. Bu muafiyet, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini kapsamıyor. Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla vakıf üniversitesi kuruluyor. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim enstitüsünden oluşacak. Söz konusu kanunla TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin işlemlerinin uygulanma esasları da belirlendi. TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu oluşturuldu.

- Maden Kanunu'nda değişiklik MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek, aynı alan için Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek tutarları belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak. Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde değişiklik yapan kanunla devlet hakkı oranlarına ilişkin değişiklikler, 2018 yılı devlet hakkı beyan, tahakkuk ve tahsilatlarında uygulanmayacak. 28 Şubat'tan önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya rezerv raporları olan madenler için 6 ay içinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde MTA'ya buluculuk hakkı verilecek. - Köprü geçiş cezalarının tahsili yapılmayacak 1 Ocak 2019'dan bugüne kadar araç sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

Kesilmiş cezalar tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden tahsilat yapılmayacak. Tahsil edilen tutarlar, ağustos sonuna kadar başvurulması halinde eylül sonuna kadar iade edilecek. - Hurda araçta ÖTV indiriminde üst sınır 15 bin lira Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012'ye kadar kurulan işçi sendikalarının, 2 yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi 1 yıla indirildi. Yetki tespit başvuruları, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak. Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün, parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verilmesini içeren hükmün yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020'ye ertelendi. 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, tır çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldı.