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Torba kanunun uygulanmasına ilişkin tebliğler

FİNANS HABERLERİ  | 25.05.2018 11:50 | Son Güncelleme

Torba kanunun uygulanmasına ilişkin tebliğler

Torba kanun olarak bilinen Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'a ilişkin uygulama esasları düzenlendi.

Maliye Bakanlığının üç ayrı Vergi Usul Kanunu Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

İlk tebliğde, kanunun yayımından sonra ticaret siciline tescil edilen sermaye şirketlerinden yatırım teşvik belgesi kapsamında yatırım yapacaklara, işe başladıkları hesap dönemini takip eden dönem sonuna kadar yurt dışından getirerek sermaye olarak koydukları yabancı paraların değerlemesine ilişkin açıklamalar yer aldı.

Düzenlemeyle yeni kurulan sermaye şirketlerine, yurt dışından yabancı para olarak getirilerek konulan sermayenin döviz değerlemesine tabi tutulmasına özel bir müessese getirildi. Tam mükellef sermaye şirketleri, işe başladıkları hesap dönemiyle müteakip hesap dönemi boyunca bu yabancı paraları kullanmazlarsa söz konusu yabancı paralar "yabancı para değerlemesine" tabi tutulmayacak. Böylece bu dövizin kullanılmaması nedeniyle herhangi bir kar-zarar ortaya çıkmayacak. Ayrıca bu döviz, yatırım teşvik belgesi kapsamında kullanılırsa ortaya çıkan kur farkları özel bir hesapla kazanç olarak dikkate alınmayacak.

İkinci tebliğle gıda ve ilaç gibi, bozulduğu zaman imha edilmesi gereken mallara ilişkin düzenleme yapıldı. Bu malların imhasının, takdir komisyonları nezaretinde gerçekleştirilmesi gerekirken, yapılan düzenlemeyle bu komisyonlar olmadan da imhanın önü açıldı. İade alınarak imha edilmesi gereken mallar, belirlenen oran dahilinde imha edildiği sürece takdir komisyonuna gerek olmaksızın gider olarak dikkate alınabilecek.

Üçüncü tebliğle de makine ve teçhizat alımlarına yönelik amortisman teşviki düzenlendi. 31 Aralık 2019 tarihine kadar alınacak yeni makine ve teçhizat için özel bir amortisman uygulamasına gidilecek. Uygulama kapsamında, imalat sanayisinde, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere ve yatırım teşvik belgesi kapsamında alınan makine ve teçhizatlar bulunacak. Firmalara, daha kısa sürede ve daha yüksek oranda amortisman tutarı yazma imkanı getirildi.

Buna göre, faydalı ömür sürelerinin yarısı oranında yeni faydalı ömür süresi belirlenecek ve buna göre amortisman oranı ve giderleri hesaplanacak. Örneğin, 5 yıl olan faydalı ömür süresi 3 yıl olarak dikkate alınacak ve kıymetler bu süre zarfında amortismana tabi tutulabilecek.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Vergi Usul Kanunu Tebliği

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