Torbalı Ovası'nda domates hasadı başladı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde salçalık ve kurutmalık domatesin hasadı başladı. Hasat sonunda 300- 350 bin tonluk bir rekolte beklenirken, çiftçi her yıl olduğu gibi bu sene de fiyatların düşük olmasından yakındı.

Torbalı Ovası'nda salçalık ve kurutmalık domates hasadı başladı. İşçiler tarafından sabahın erken saatlerinden itibaren, olgunlaşan domatesler toplanarak kasalara yerleştiriliyor. Tarladaki domatesin kaliteli ve veriminin de yüksek olmasına sevinen üretici, fiyatın düşük olması nedeniyle üzüntü yaşıyor. Hem bölgenin ihtiyacına yönelik satışların olması hem de bir miktar ihracat yapılması ise gelecek adına çiftçiyi ümitlendiriyor.

Torbalı Ziraat Odası Başkanı Yılmaz Girgin bu yılki ürünün oldukça kaliteli olduğunu ve yüksek rekolte beklediklerini belirterek, "Domates hasadımız başladı. Torbalı Ovası'nda 40 bin dekarlık alanda domates üretimi yapılıyor. Sanayi tipi dediğimiz salçalık ve kurutmalık domates ekiyoruz. Domatesimiz ülkemize kazandırdığı katma değer olarak Torbalı'da büyük bir değere sahip. İlk etapta 300-350 bin ton rekolte bekliyoruz. Torbalı'nın ülke ekonomisine büyük bir katkısı var. Ürünün kalitesi iyi, çiftçimiz kurutulmuş ve salçalık olarak toplayıp fabrikalara veriyorlar" dedi.