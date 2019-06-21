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Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.06.2019 11:16 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' ülke sınırlarını aştı.

Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde 5 yıl önce üretimine başlanan 'Torbalı Zeytin Kolonyası' ülke sınırlarını aştı. Üzerindeki Metropolis amblemi ile Torbalı'nın simgesi haline gelen ürün, ülke genelindeki dağıtımın yanısıra 70'e yakın ülkeye ihraç ediliyor.
1990'lı yıllardan önce tarımı ile öne çıkan ve son yıllarda Türkiye'nin en önemli sanayi ilçelerinden biri haline gelen Torbalı'da tarım ile sanayiyi harmanlandı. Torbalı Ovası'nda yetişen zeytinler, ilçedeki fabrikada işlenerek Torbalı Zeytin Kolonyası adı ile piyasaya sunuldu. Üzerinde Metropolis amblemi ve Torbalı Ticaret Odası'nın (TTO) logosu ile satılan kolonya, hem yurt içi hem de yurt dışı pazarda yoğun sipariş alan ürünlerden biri haline geldi.
AYDA 20 BİN TON LİTRE ÜRETİYOR
Torbalı'da 1986 yılından bu yana kozmetik alanında faaliyet gösteren sanayici Rahmi Yakışıklı, TTO'nun desteğiyle zeytin kolonyası üretimine geçtiklerini belirterek "Yurt içi pazarın yüzde 90'ına hitap ediyoruz. Yurt dışında ise yaklaşık 70 ülkeye gönderim yapıyoruz. Talepler çok yoğun. Suudi Arabistan, Almanya, İngiltere, Vietnam ve Mısır gibi ülkelerden sipariş alıyoruz. Fabrikamızda Afganistan için hazırladığımız ürünleri haftasonu yükleyip teslimatını yapacağız" dedi. Zeytinden şampuan, duş jeli, sıvı sabun, vücut losyonu gibi kozmetik ürünler de hazırladıklarını kaydeden Yakışıklı, önümüzdeki dönemde zeytinyağlı güneş kremi ve bebe grubu ürünler sunmayı hedeflediklerini belirtti. Torbalı'da hammaddeyle ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadıklarını ifade eden Yakışıklı, zeytin kolonyasının hazırlanışıyla ilgili şunları söyledi:
"Zeytin yapraklarını topluyor, makinede öğütüyor ve beklemeye alıyoruz. Esansla karıştırarak bu kolonyayı elde ediyoruz. Kolonyamıza yumuşaklığını veren zeytinin yapraklarının suyudur. Bu sayede hem kalıcılık hem de yumuşaklık sağlanıyor. İlçemizde zeytin üretimiyle ilgili bir sorun yok. Bazı yıllar Yazıbaşı'nda bol ürün varken Torbalı'da az oluyor. Harmanlama yapıyor zeytinyağı fabrikalarıyla anlaşıyoruz. Hiçbir sene yoka düşmedik. Ayda en az 20 bin ton litre kolonya üretiyor, ambalajlayıp satıyoruz."
'ZEYTİN KOLONYASI, TORBALI'NIN SEMBOLÜ OLDU'
TTO Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahap Olgun, 2014 yılında göreve geldiklerinde ilçeyi simgeleyen bir ürün arayışına girdiklerini belirterek "Her yörenin kendine özgü bitkisel ya da sanayi ürünleri ortaya konularak kentin tanıtımına katkı sağlanıyordu. Torbalı'nın simgesi ne olsun, diye düşünürken geleneksel tarım ürünlerini öne çıkarmayı amaçladık. Torbalı'nın zeytinlerini ilçemizdeki bir fabrikada işleyerek Torbalı Zeytin Kolonyası'nı ortaya koyduk" dedi.
Tarıma dayalı ürünlerin endüstride işlenmesine büyük önem verdiklerini anlatan Olgun, "Biz tarımdan vazgeçemeyiz. Ama aynı zamanda istihdam ve katma değerin artması için endüstriyel üretime ihtiyacımız var. Torbalı Zeytin Kolonyası ilçenin sembolü haline gelerek burada yaşayan vatandaşlara katkı sağladı. Bazı zeytinler sofralık yada yağlık olabilir. Bizim zeytinimiz ise kolonyaya uygun. Kadınlar bu kolonyaya çok ilgi gösteriyor. Sadece hoş kokusu değil aynı zamanda yumuşatıcı özelliğiyle de tercih ediliyor. Ziyaretçilerimize bu ürünü hediye ediyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Torbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyorTorbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyorTorbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyorTorbalı Zeytin Kolonyası, 70 ülkeye ihraç ediliyor

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