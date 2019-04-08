Torkam E5'te ticari üniteler satışa çıkıyor

İSTANBUL (AA) - Torkam İnşaat tarafından Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) güvencesiyle hayata geçirilen Torkam E5 Açık Çarşı Projesi'ndeki ticari üniteler, 21 Nisan'da açık artırmayla satılacak.

Proje kapsamında açık artırmayla satışa çıkarılacak 124 dükkan ile ilgili detayların paylaşıldığı toplantıda konuşan Torkam Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Dereli, toplamda 127 bin metrekareye ulaşacak projeyle bölgeye 234 rezidans daire, 117 ofis ve 310 cadde dükkanı inşa edileceğini, 896 araçlık otopark kazandırılacağını bildirdi.

Dereli, projenin sunduğu lokasyon avantajına değinirken, hem toplu taşıma ile hem de kara yoluyla ulaşımın çok rahat olduğunu, halihazırdaki metrobüsün yanı sıra metro hattının da geleceğini aktardı.

Projede ofis için gereken ne varsa bulunacağını belirten Dereli, yatırım yapanların çok karlı çıkacağını savundu.

Dereli, Torkam E5 Açık Çarşı'daki 310 dükkanın 124'ünün 21 Nisan'da açık artırma usulüyle satışa çıkacağını aktararak, 770 bin liradan başlayacak dükkanları herhangi bir banka garantisi istemeden 5 yılda sıfır faiz avantajıyla sunduklarını bildirdi. Dereli, ticaret ünitelerinin metrekaresinin 17 bin liradan başladığını söyledi.