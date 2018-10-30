FİNANS

Toros Tarım, "Protect & Sustain" sertifikasını Türkiye'den alan ilk firma

FİNANS HABERLERİ  | 30.10.2018 13:14 | Son Güncelleme

Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral: - "Toros Tarım olarak hedefimiz bölgesel bir güç olup yurt dışında bilinen bir marka olmak ve yıllardır yerleştirdiğimiz kaliteli ve güvenli Türk markası imajını global pazarda da sürdürmek"

İSTANBUL (AA) - Toros Tarım, İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Ürün Güvenliği alanında Türkiye’nin ilk uluslararası sertifikasını aldı.

Tekfen'den yapılan açıklamaya göre, Tekfen Holding şirketlerinden Toros Tarım, "iş sağlığı ve güvenliği (İSG), çevre ve ürün güvenliği ve emniyet" alanında Uluslararası Gübre Birliği (IFA) tarafından oluşturulmuş "Protect & Sustain" sertifikasını Türkiye'den alan ilk firma oldu.

Özellikle son 2 yılda gösterdiği üretim ve ihracat başarısına; iş sağlığı ve güvenliği konusunda, Uluslararasıı Gübre Birliği (IFA) tarafından verilen "Product Stewardship" inisiyatifine uyumu belgeleyen "Protect & Sustain" sertifikasını ekleyen Toros Tarım, sektöründe de bir ilke imza atmış oldu.

İlgili belge, Toros Tarım'a,Ceyhan, Mersin ve Samsun fabrikalarında; iş sağlığı ve güvenliği, çevre, ürün güvenliği ve emniyet alanlarında, yasal zorunluluğun da üzerinde gösterdiği başarılara karşılık verildi.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Tekfen Holding Tarımsal Sanayi Grubu Başkan Yardımcısı ve Toros Tarım Genel Müdürü Hakan Göral, "Toros Tarım olarak hedefimiz bölgesel bir güç olup yurt dışında bilinen bir marka olmak ve yıllardır yerleştirdiğimiz kaliteli ve güvenli Türk markası imajını global pazarda da sürdürmek." ifadesini kullandı.

Bu hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Göral, "Üretimde verimliliği artırmamıza rağmen iş ve işçi sağlığı konusundan da asla taviz vermedik. Toros Tarım olarak sorumluluğumuzun farkındayız. Sektörde öncü bir markayız. İSG, Çevre, Ürün Güvenliği ve Emniyet uygulamalarını gerçekleştirirken hammadde alımından tarlaya kadar tüm değer zincirindeki süreçlerini entegre bir bakış açısıyla yöneterek verimliliği artırmayı, gıda ve ürün güvenliği sağlamayı, çevresel etkiyi en aza indirmeyi ve verimli çalışma koşullarını oluşturarak tüm paydaşları için sürdürülebilir katma değer yaratmayı misyon kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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TEKFEN Toros Tarım

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