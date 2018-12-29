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Toroslar EDAŞ'ın "Enerji Nakil Hattı Projesi"

FİNANS HABERLERİ  | 29.12.2018 11:56 | Son Güncelleme

Proje kapsamında Adana'nın Feke ve Kozan ilçelerine 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirildi

Toroslar EDAŞ'ın, Adana’nın Feke ve Kozan ilçelerine "Enerji Nakil Hattı Projesi" kapsamında 7 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiği belirtildi.

Şirketin yazılı açıklamasına göre, altyapı ve enerji yatırımlarını sürdüren Toroslar EDAŞ, Feke ve Kozan ilçelerinin çeşitli bölgelerinde enerji nakil hatlarını yeniledi.

Feke ilçesinde, kırsal ve ulaşımı zor bölgelere kesintisiz enerji sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarını tamamlayan şirket tarafından proje kapsamında 13 köyün ve çevre mahalle yerleşkelerinin enerji ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanması amacıyla yaklaşık 32 kilometrelik enerji nakil hattı çalışmaları gerçekleştirildi.

Kozan ilçesinin bazı bölgelerindeki çalışmalarda ise nakil hattı ve şebeke projeleri yatırımları yapıldı.

İki ilçeye yapılan 7 milyon liralık yatırımla, Kayseri'ye bağlı bazı mahallelerin de enerji arzı bu hatlar üzerinden sağlanacak.

Nisan ayında başlayan çalışmalarda, 3 dağıtım merkezi, 5 monoblok köşk, 31,5 kilometrelik hat ve 217 enerji nakil direği, hat güzergahına tesis edildi.

Bu çalışmalarla, bölgede bulunan 5 bin kullanıcının daha kaliteli elektrik dağıtım hizmeti alması sağlandı.

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Adana elektrik enerji feke Kozan Toroslar EDAŞ

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