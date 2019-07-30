FİNANS

Toroslar'dan Rusya'ya kiraz ihracatı

FİNANS HABERLERİ  | 30.07.2019 11:14 | Son Güncelleme

Türkiye'de en geç kiraz hasadının yapıldığı Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen Ziraat-900 cinsi kiraza, Rusya'dan yoğun talep geliyor - İhracatçı İsmail Sağdıç: - "Rusya'da bu ürün çok beğeniliyor. Lezzetli buluyorlar ve yoğun talepte bulunuyorlar. Geçtiğimiz yıllara göre Rusya ile ticaretimiz daha da arttı. Özellikle bu yıl ihracatımız daha iyi"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen, kalitesi ve lezzeti dolayısıyla büyük bölümü ihraç edilen Ziraat 900 cinsi kiraz, Rusya'dan büyük ilgi görüyor.

Kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadı sürüyor.

İhracata yönelik yetiştirilen, aroması, lezzeti ve kalitesiyle yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor.

Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

- Hadim Hali'nde ihracat hareketliliği

İhracatçı İsmail Sağdıç, AA muhabirine, hasadın sürdüğü bugünlerde halde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu yıl rekolte ve fiyatın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Sağdıç, "Şu anda fiyatlar 8 ila 10 lira arasında. Burada çiftçilerden aldığımız ürünlerin ihracatını sağlıyoruz. Ayrıştırma, paketleme ve soğuk hava depolarına gönderilen kiraz, oradan da yurt dışına çıkıyor. İşler bereketli, mal kaliteli ve ürünümüz çok güzel." diye konuştu.

- "Rusya'ya yaklaşık 300 ton kiraz gönderiyoruz"

Sağdıç, günlük 30-40 ton ürünü ihracat için bölgeden gönderdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki haftalarda bu daha da hızlanacak. Buradaki ürün genellikle Avrupa ve Rusya'ya gidiyor. Rusya'ya da Ziraat 900 gönderiyoruz. Hadim kirazı, 28 kalibre büyüklüğünde ve oldukça lezzetlidir. Türkiye'nin en lezzetli kirazı burada yetişiyor diyebiliriz. Rusya'da bu ürün çok beğeniliyor. Lezzetli buluyorlar ve yoğun talepte bulunuyorlar. Geçtiğimiz yıllara göre Rusya ile ticaretimiz daha da arttı. Özellikle bu yıl ihracatımız daha iyi. Rusya'dan S-400 alıyoruz onlar da bizden Ziraat 900 alıyor. Rusya'ya yaklaşık 300 ton kiraz gönderiyoruz"

İhracatçı İhsan Gökçe ise hasadın bereketli geçtiğini belirterek, "Ürettiğimizi değerinde satıyoruz. Yılda 350 ton Rusya'ya kiraz gönderiyoruz. Allah, bereket versin çiftçi de para kazanıyor. Ruslar, Ziraat 900'ün aroması çok iyi olduğu için tercih ediyor. S-400'e karşı Ziraat 900 alışverişi memnuniyet verici." dedi.

Ailesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son haliAilesi tarafından 'cadı' diye sokağa atılmıştı! İşte son hali
Venezia Mega Outlet'den indirim festivaliVenezia Mega Outlet'den indirim festivali
Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldıTermik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hadim kiraz Ziraat 900

En Çok Okunan Haberler

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

Falcao'dan şoke eden talep! G.Saray...

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

G.Saray yönetimine büyük darbe! Seçime gidiliyor

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Cumhurbaşkanı 'Başlayın' diye uyarmıştı!

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Dolar 3 haftanın en düşük seviyesinde

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

Araç sahipleri dikkat! Yarın son gün

45 yıllık rüya sona erdi!

45 yıllık rüya sona erdi!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Venezia Mega Outlet'den indirim festivali

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Termik santrallerde Mayıs’ta 6.73 milyon ton kömür yakıldı

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

Ekonomik güven endeksi Temmuz’da yüzde 3.3 düşüşle 80.6 puanda

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Netaş’tan yapay zekada Nvidia ile iş birliği

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

Abdi İbrahim’den 270 kişilik ilave istihdam

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.