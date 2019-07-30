Toroslar'dan Rusya'ya kiraz ihracatı

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Toroslar üzerine kurulu Hadim ilçesinde yetişen, kalitesi ve lezzeti dolayısıyla büyük bölümü ihraç edilen Ziraat 900 cinsi kiraz, Rusya'dan büyük ilgi görüyor.

Kalitesi ve tadıyla yurt dışında "Türk kirazı" olarak bilinen Hadim kirazının hasadı sürüyor.

İhracata yönelik yetiştirilen, aroması, lezzeti ve kalitesiyle yüksek getirisi olan kirazın hasadı, yaklaşık 2 ay devam ediyor.

Bu yıl 20 bin ton rekolte beklenen Hadim kirazının yüzde 90'ı Avrupa ülkeleri başta olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor.

- Hadim Hali'nde ihracat hareketliliği

İhracatçı İsmail Sağdıç, AA muhabirine, hasadın sürdüğü bugünlerde halde büyük hareketlilik yaşandığını söyledi.

Bu yıl rekolte ve fiyatın çiftçinin yüzünü güldürdüğünü anlatan Sağdıç, "Şu anda fiyatlar 8 ila 10 lira arasında. Burada çiftçilerden aldığımız ürünlerin ihracatını sağlıyoruz. Ayrıştırma, paketleme ve soğuk hava depolarına gönderilen kiraz, oradan da yurt dışına çıkıyor. İşler bereketli, mal kaliteli ve ürünümüz çok güzel." diye konuştu.