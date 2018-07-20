Tortum HES özelleştirme ihalesi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 111 milyon lira ile Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

Erzurum'daki 26,2 megavat kapasiteli Tortum HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi için 10 firma teklifte bulundu.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 86 milyon 500 bin liralık en yüksek teklifin ardından, üç elemeli tur gerçekleştirildi.

Birinci elemeli turda en düşük teklif sahipleri İntes Grup İnşaat ve Ticaret AŞ ve Özbek İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. elendi. Bu turda verilen 90 milyon 100 bin liralık en yüksek teklifin ardından ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci turda, FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ ve İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ elenirken, bu turda verilen en yüksek teklif 92 milyon 50 bin lira oldu.