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Tortum HES özelleştirme ihalesi

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 15:42 | Son Güncelleme

EÜAŞ'a ait Tortum Hidroelektrik Santrali'nin özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklif, 111 milyon lira ile Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ'den geldi

Elektrik Üretim AŞ'ye (EÜAŞ) ait Tortum Hidroelektrik Santrali (HES) ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi, 111 milyon lira ile Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

Erzurum'daki 26,2 megavat kapasiteli Tortum HES ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi için 10 firma teklifte bulundu.

Komisyon başkanlığını Özelleştirme İdaresi Başkan Yardımcısı Bekir Emre Haykır'ın yaptığı ihalede, önce kapalı zarfla elemesiz tur teklifleri alındı. Elemesiz turda verilen 86 milyon 500 bin liralık en yüksek teklifin ardından, üç elemeli tur gerçekleştirildi.

Birinci elemeli turda en düşük teklif sahipleri İntes Grup İnşaat ve Ticaret AŞ ve Özbek İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. elendi. Bu turda verilen 90 milyon 100 bin liralık en yüksek teklifin ardından ikinci elemeli tura geçildi.

İkinci turda, FM Enerji İnşaat ve Ticaret AŞ ve İltek Enerji Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ elenirken, bu turda verilen en yüksek teklif 92 milyon 50 bin lira oldu.

Üçüncü turda ise en düşük teklif sahibi Metro Mühendislik Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. ve Mostar Grup Restorasyon Yapı Enerji Ticaret Sanayi Ltd. Şti. ihale dışı kaldı.

Bu tur sonrasında açık artırmaya geçildi. Açık artırma başlangıç tutarı 94 milyon 50 bin lira, artırım aralığı ise 500 bin lira olarak belirlendi.

Açık artırmanın üçüncü turunda Uludağ Buhar Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ, beşinci turunda ise Metek Hidro Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ ihaleden çekildi.

Açık artırma, As Enerji-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu ve Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ arasında devam etti.

As Enerji-Hidrosolar Ortak Girişim Grubu ise sekizinci turda ihaleden çekildi.

Böylece, Tortum HES'in özelleştirilmesi ihalesinde en yüksek teklifi 111 milyon lira ile Tayfurlar Enerji Elektrik Üretim AŞ verdi.

İlk iki ünitesi 1960'da, diğer iki ünitesi ise 1972'de devreye alınan Tortum HES, 2 adedi 5,6 megavatlık ve 2 adedi 7,5 megavatlık olmak üzere 4 üniteden oluşuyor.

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Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) erzurum hidroelektrik Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) özelleştirme ihalesi Tortum Hidroelektrik Santrali (HES)

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