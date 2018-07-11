Torunoğulları: Turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım

İSTANBUL, (DHA)- Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesi ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte yapılan değişiklikle yatak kapasitesinin yüzde 20'sini aşmaması kaidesiyle, odaları üçüncü kişilere satma ve devretme hakkı tanındı. EDELSTAAL Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, 'tahsisli otellerde odaların yüzde 20’lik kısmını satma hakkı'na ilişkin düzenlemede, kapsamın genişletilmesi gerektiğini kaydetti. Torunoğulları, sektöre yönelik çağrısında, “Oteller çok ucuz veriliyor; turizmde ucuz ülke olacağımıza, marka ülke olalım” dedi.
"KAPSAMI GENİŞLETİLMELİ"
Avrupa’daki sanayi yatırımları yanı sıra Türkiye’de de turizm yatırımları bulunan Turgut Torunoğulları, düzenlemeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, sektöre yönelik olumlu bir dizi çalışmanın yapıldığına vurgu yaptı. Torunoğulları, “Orman arazilerini bu işin dışında tutulması orman arazisine otel yatırımı yapanlar için maalesef kötü bir haber oldu” dedi.
"BAKANLIKLARIN ORTAK ÇALIŞMASI GEREKİR"
Torunoğulları, konuya ilişkin değerlendirmesinin devamında ise “Mevzuata göre belki sıkıntı var. Bu konuda ilgili bakanlıkların birlikte bir çalışma yaparak bu kapsamı yeniden düzenlemeleri gerekir. Düzenlemenin haksız rekabete yol açmasından endişe ediyoruz” diye konuştu.
"TURİZMDE MARKA ÜLKE OLALIM"
Torunoğulları, konu ile ilgili açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Turizmin 12 aya yayılması önemli bir çalışma. Artık bu şekilde planlamaya ve düşünülmeye başlandıysa bir çözüm üretilir diye düşünüyoruz. Başka bir sorun, otellerin çok ucuz veriliyor olması. Turizmde ucuz ülke olacağımıza marka ülke olalım. Bu konuyla ilgili STK’ların da konuyu artık sesli düşünmeleri gerekir.”
(FOTOĞRAF)
Bakan Berat Albayrak görevi devraldı
S&P: Türkiye'yi yakından izliyoruz
Borsa 97.000 puan seviyesinden açıldı
Dolar ne kadar, güne nasıl başladı? Cumhurbaşkanlığı kabinesi sonrası dolar çok sert yükselmişti! İşte piyasalarda son durum...
Yeni kabine açıklandıktan sonra dolar ne kadar oldu? Dolar kuru fırladı
BIST yatırım yapmak için şirket arıyor
Nissan'dan emisyon itirafı
Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu
McAfee Türkiye Ülke Müdürü Hakan Uzun oldu
Kanal İstanbul projesinde flaş gelişme! Bu yıl temelleri atılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum