TOSB: İnovasyon için melek yatırımcılara ihtiyacımız var 

Elif Varan / İstanbul, 22 Ekim (DHA) - Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB), "Melek Yatırımcılık ve Girişim Sermayesi" panelinde, TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, inovasyon ekosistemi için melek yatırımcılara ihtiç duyduklarını belirtti.

Otomotiv sektöründeki değişimin çok hızlı olduğunu belirtten Burhanoğlu şöyle devam etti:

“Otomotiv sektörü hızla değişiyor, gelecek 10 yılda otomotivin yüzde 50'si bağlantı teknolojilerinden oluşacak.

“Bu değişime ayak uydurmak için otomotiv sektöründeki bütün paydaşları bir araya toplamak istiyoruz.

“Şimdilik yatırımcı ağları konusunda eksiğimiz var. Bu yatırımcı ağlarını geliştirebilmek için hem ana sanayinin hem de yan sanayinin ilgisini çekmek istiyoruz.

“Hedeflediğimiz inovasyon merkezindeki yatırımcı ağı için ilk önce Türk Ekonomi Bankası (TEB) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile bir Girişim Evi oluşturduk.

“Buradaki başarılı startupları beslemek, ürünlerini deneyebilmek ve yatırımcılara gösterebilmek amacıyla oyun ve test sahasını TOSB içerisine getirdik.

“Bilimsel altyapı oluşturmak için de 6 tane üniversite ile işbirliği içindeyiz. Projelerimizi bütçelendirmek için Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) ile çalışıyoruz ve oradan 1 milyon Türk Lirası fon sağladık. Ekosistemin eksiklerini giderebilmek için melek yatırımcılara ihtiyacımız var.”

Moderatörlüğünü TOSB İnovasyon Merkezi Koordinatörü Ekrem Özcan’ın yaptığı panelde konuşmacı olarak yer alan F+ Ventures Yönetim Kurulu Başkanı Ahu Serter, melek yatırımcılığın öneminden ve sektördeki melek yatırımcılık rolünden bahsederken, Keiretsu Forum Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Hulusu Berik, melek yatırımcılık ağından ve yatırımcı ile girişimcilerin nasıl buluştuğu ile ilgili bilgiler verdi.

İş Girişim Sermayesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin girişimciler, projeler ve kuluçka merkezleri hakkında bilgi verirken, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürü vekili Dr. Hakan Ertürk kamunun melek yatırımcılar ve yatırım ağları ile ilgili çalışmalarından ve bu doğrultudaki fonlardan bahsetti.



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